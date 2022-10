Un petit partage entre amis : Dortmund accroche City et file en huitièmes de finale (vidéo)

Dortmund et Manchester City avaient des objectifs bien différents ce mardi soir. Si les Skyblues ne perdaient pas, ils s’assuraient de la première place du groupe. Dortmund, de son côté, pouvait valider son ticket pour les huitièmes de finale.

City faisait d’ailleurs tourner, laissant notamment De Bruyne sur le banc au coup d’envoi. Le début de match sera d’ailleurs largement favorable aux Allemands. Brandt, sur coup-franc, mais aussi Adeyemi vont même alerter le gardien adverse dans le premier quart d’heure, face à des Anglais qui semblent alors en difficulté offensive.

En seconde période, le match reprend sur le même rythme. Mais on pense alors que Mahrez va libérer les siens sur penalty. Mais la star mancunienne s’est heurtée à la volonté et au talent du portier.

Le reste de la seconde période s’est résumé à quelques escarmouches. De Bruyne est resté sur le banc. Avec ce partage, Dortmund s’assure une place pour les huitièmes de finale.

REVIVEZ LE DIRECT

90'+3: C'est terminé ! Dortmund accroche City et s'offre son ticket pour les huitièmes de finale.

83'- Gündogan place au-dessus. Puis est signalé hors-jeu...

78' - A ce stade, Dortmund est qualifié.

71' - Jaune pour Akanji, qui fait une faute de main à proximité de sa surface, sur une frappe d'Adeyemi.

67' - Oh la belle ocassion de Manchester City ! Mahrez trouve bien Alvarez, dont l'envoi est repoussé par le gardien. Foden est bien contré dans la foulée.

57' - PENALTY ! Emre Can accroche Mahrez dans la surface. L'Algérien est accroché, ça semble juste. Mahrez le rate !

55' - Rodri est quelque peu sonné après avoir pris un coup de genou dans les parties. On pense fort à lui.

52' - Cafouillage dans la surface des Citizens. Cela ne donne rien, à cause d'un hors-jeu.

51' - Ce n'est pas parti sur de meilleures bases. De Bruyne est à l'échauffement.

45' - C'est reparti, avec on l'espère un match plus emballant. Du côté de City, Akanji et Bernardo Silva sont montés. Cancelo et Haaland sont remplacés.

LE RÉSUMÉ DE LA PREMIERE MI-TEMPS

45'+1 - AKE ! Le défenseur est servi à l'entrée du petit rectangle sur ce coup-franc, mais il met ça au-dessus.

42' - Encore Moukoko. Légèrement décalé sur la droite, sa frappe croisée file dans les gants du gardien.

40' - Emre Can tenter à distance, c'est contré puis capté par Ortega.

37' - Adeyemi centre à ras de terre, au point de penalty. Moukoko reprend en un temps et place à côté du but. C'était LE moment d'ouvrir la marque.

34' - Des deux côtés, dans les combinaisons, on manque de justesse.

28' - Les Citizens sont en souffrance. Offensivement, ils ne créent rien du tout jusqu'ici.

25' - Reyna est isolé sur le côté gauche après une belle action allemande. Sa frappe est trop peu puissante pour inquiéter le gardien.

19' - Première belle intervention d'Hummels en défense. Le joueur du BVB met la tête devant Haaland, en pleine surface.

16' - ADEYEMI ! Bien servi sur le côté droit, il se retrouve face au gardien et se heurte à ce dernier. C'était la plus grosse opportunité !

14' - Les Skyblues, s'ils n'ont pas encore été très dangereux, ont retrouvé un peu de vigueur. Le BVB reste cependant bien en place.

7' - Cancelo perd le ballon face à Adeyemi, qui accélère. Le Portugais fait faute et prend un jaune. Brandt le donne pas mal, ça passe juste à coté.

4' - S'il est sur le banc, Kevin De Bruyne reste un homme à suivre ce soir. Nos consultants sont d'ailleurs revenus sur sa troisième place au Ballon d'Or.

3' - Première très belle percée de Dortmund en contre-attaque. Le ballon circule bien et Brandt est contré au dernier moment après savoir hérité du ballon au coeur de la surface.

0' - C'est parti, au Signal Iduna Park !

----------------------

20h28: L'une des clés du match, ce sera la retour d'Erling Haaland, qui retrouve le stade du Borrusia pour la première fois depuis son transfert à City.

19h53: On commence avec les compos ? Une grosse surprise, City fait largement tourner son effectif. Des joueurs comme De Bruyne, Grealish ou encore Ederson et Bernardo Silva sont ainsi laissés sur le banc. Pas de surprise à Dortmund, où l'on retrouve notamment Thorgan Hazard.

19h45: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce direct du duel de Ligue des Champions entre Dortmund et Manchester City, qui luttent pour la première place du groupe G (10 points pour City, 7 pour Dortmund).

Les compositions

Dortmund: Kobel, Schlotterbeck, Reyna, Hazard, Hummels, Moukoko, Brandt, Bellingham, Can, Süle, Adeyemi

Manchester City: Ortega, Stones, Dias, Ake, Cancelo, Mahrez, Rodrigo, Gundogan, Foden, Alverez, Haaland

L'avant-match

Le choc de cette avant-dernière journée des poules aura lieu à Dortmund, opposé à Manchester City. Déjà qualifié avec 10 points, City s'assurera la tête du groupe G en évitant la défaite.

L'attaquant Erling Haaland, en grande forme après un nouveau doublé face à Brighton samedi en Premier League, retrouvera ses anciens coéquipiers allemands qui reviendraient à égalité de points en s'imposant.

Les hommes de Pep Guardiola, qui survolaient la phase de poules (3 victoires pour commencer), ont buté lors de la quatrième journée sur le Petit Poucet du groupe G, Copenhague (0-0), loin derrière avec 2 points.

Ce match de la 5e journée de C1 pourrait s'appeler le "Haalandico", tant Haaland terrorise aujourd'hui les défenses anglaises, avec 17 buts en 11 matches, comme il effrayait celles de Bundesliga (62 buts en 67 rencontres).

L'avant-centre norvégien avait d'ailleurs été le buteur décisif en toute fin de match (84e) à l'aller lors de la courte victoire (2-1) contre son ancien club.

Mais au-delà du phénomène Haaland, des liens étroits unissent les deux clubs depuis des années.

La première recrue majeure réclamée par l'entraîneur Pep Guardiola à son arrivé à City, en 2016, avait été le milieu du BVB Ilkay Gündogan (2011-2016), qui a succédé à l'emblématique Fernandinho comme porteur du brassard de capitaine des Citizens.

Cet été, ce ne sont pas moins de trois joueurs estampillés "Jaune et Noir" qui ont pris le même chemin puisque, outre Haaland, Manuel Akanji et Sergio Gomez, qui a fini sa formation à Dortmund, sont passés sous pavillon bleu ciel.

Dans l'autre sens, on oublie parfois que Jadon Sancho, qui avait fait le bonheur de Dortmund de 2017 à 2021, avait été recruté pour 7 millions d'euros, à l'âge de 17 ans, au sortir du centre de formation de City.

Une rencontre à suivre ce soir, dès 20h15, sur Club RTL et rtlsport.be !