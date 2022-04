Drame: un supporter de Liverpool est décédé 20 minutes avant le match de Ligue des Champions de son équipe

Un drame s'est déroulé mercredi soir, peu avant la rencontre de Ligue des champions entre Liverpool et Benfica. Nos confrères du Daily Mail rapportent qu'un supporter des Reds a été emmené à l'hôpital où il est décédé 20 minutes avant le coup d'envoi de la rencontre.

Un porte parole du club a confirmé la nouvelle en déclarant : "C'est avec grand regret que le Liverpool Football Club peut confirmer qu'un supporter tombé malade avant le match d'hier soir contre Benfica est malheureusement décédé".





Le club et la police rapportent que l'homme âgé d'un soixantaine d'années est "tombé malade" peu avant le match, sans préciser la nature de ce qu'il lui est arrivé.

"Avant tout, les condoléances et les pensées de tout le monde au club vont à la famille, aux proches et aux amis du supporter. Nous tenons à remercier les services d'urgence pour leurs efforts héroïques dans la fourniture de soins d'urgence et notre gratitude à nos professionnels de la santé, aux stewards et à tous les supporters à proximité de l'incident pour leur aide", a ajouté le porte-parole.

De son côté, la police de Liverpool confirme également la nouvelle et adresse ses condoléances à la famille. "Avant le match, un homme dans la soixantaine a été transporté à l'hôpital depuis le stade pour des soins d'urgence, mais est malheureusement décédé peu de temps après. Les proches de l'homme ont été informés. Il n'y a pas de circonstances suspectes entourant sa mort. Nos pensées et nos condoléances vont à sa famille."