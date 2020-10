Eden Hazard après son retour en Ligue des champions: "Ce résultat a le goût d’une victoire"

Eden Hazard a joué ses premières minutes de la saison avec le Real Madrid, qui a arraché un point à Mönchengladbach (2-2) lors de la 2e journée de la Ligue des champions mardi (groupe B). Le Diable Rouge, qui s'était occasionné une blessure musculaire à la jambe droite fin septembre, a remplacé Vinicius à la 70e minute. Le score était alors déjà de 2-0, Marcus Thuram ayant trompé Thibaut Courtois à la 33e et la 58e minute. Le Real a recollé au score en fin de match par Karim Benzema (87e) et Casemiro (90e+3).

"Je pense qu’on a montré beaucoup de caractère, pour pouvoir remonter ces deux buts de retard. On aurait pu marquer plus, moi-même j’ai eu des occasions, mais je n’y suis pas parvenu", a déclaré Eden Hazard lors d'une interview accordée au quotidien espagnol AS.

Et de poursuivre: "Ce ne sont pas trois points, mais le résultat a le goût d’une victoire. Je suis ici pour jouer au football. Après deux ou trois mois sans jouer, je suis content. Tout ce que je veux, c’est jouer."

Son entraîneur Zinédine Zidane a félicité son équipe du Real pour son "caractère". "Je pense que notre contenu a été très bon. Ce nul n'est pas pour moi un soulagement, c'est un résultat mérité. Ce qu'il faut retenir, c'est notre discipline, nous avons toujours cru que nous pouvions retourner la partie. Nous avons eu un adversaire qui nous a mis en difficulté sur deux ou trois actions, on ne s'est pas affolé, on a continué à jouer, à mettre de l'amplitude et de la profondeur. On est revenus avec du caractère, c'est ça que je retiens. Si on continue à jouer comme ça, on fera de belles choses et on gagnera des matches, c'est sûr et certain. Je suis très content et fier de mon équipe, c'est le plus important".

