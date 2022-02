Eden Hazard ne débutera pas ce choc au sommet des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le Diable Rouge est sur le banc du Real Madrid face au PSG, comme cela devient une habitude depuis de longues semaines.

La situation autour du joueur belge continue d'intriguer. Nos consultants ont donc été interrogés sur la légitimité de se passer d'un joueur comme Hazard, alors que Asensio, Rodrygo et même Bale commencent à avoir les faveurs de Carlo Ancelotti. "La relation de confiance entre un coach et un joueur est particulière. Il y a eu une grosse blessure qui a chamboulé tout ça, qui a peut-être chamboulé toute sa carrière, mais sur le terrain non plus, on n'a pas le Eden Hazard de Chelsea. C'est pour cela que l'on ne le voit pas sur le terrain", analyse d'abord Frédéric Gounongbe.

Pour Mbaye Leye, l'explication, personne ne peut vraiment la donner. Selon lui, Carlo Ancelotti doit bien avoir des raisons de se passer de notre compatriote. "Il faut souvent se mettre des deux côtés. Il y a plein de choses que l'on ne va pas maîtriser, sur la blessure, sur les relations qu'ils ont", a-t-il commenté. "Peut-être qu'ils ont une bonne relation, mais que dans les affinités, ça ne le fait pas. Un Eden Hazard à 100%, il n'y a pas de concurrence. Peut-être qu'il y a cette notion de blessure que l'on doit gérer, avec un joueur à qui on doit laisser le temps de revenir à 100% et de pouvoir jouer. Peut-être que vous avez un club qui attend beaucoup. Il ne faut pas douter de ses qualités, à lui seul, il sait faire la différence", a-t-il exposé, avançant l'hypothèse d'une trop grande prise de risque dans ses retours de blessure par le passé, ce qui ferait naître un sentiment de fragilité dans le staff médical du Real Madrid.

Pourtant, d'autres sont convaincus de son utilité. C'est le cas de Marco Asensio, qui a récemment dit qu'Hazard révèlerait tout sur son aventure au Real Madrid une fois qu'il en aura terminé. Pour lui, Hazard est en forme et peut encore jouer. Une bonne nouvelle, cette déclaration ? "Elle est rassurante. Le joueur le côtoie tous les jours. Les qualités d'un joueur, on les voit surtout à l'entraînement. Se dire qu'Eden Hazard est toujours le même, qu'il fait la différence, qu'il est toujours impressionnant, c'est rassurant. Cela a d'autant plus d'écho que c'est dit par un concurrent direct", analyse Frédéric Gounongbe. Mais pour lui, cela peut aussi être perçu comme une inquiétude. "3-4 jours après, Bale est titularisé et Hazard ne joue presque pas. C'est beaucoup de louanges à l'entraînement, mais il n'est toujours pas aligné", regrette-t-il.

Peut-être jouera-t-il quelques minutes, ce soir, face au PSG.