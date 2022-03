En route pour le Stade de France: les quarts de finale de la Ligue des Champions seront connus aujourd'hui

Les huit clubs encore en lice en Ligue des champions connaîtront vendredi (12h00) l'identité de leurs adversaires en quarts de finale à l'occasion du tirage au sort réalisé depuis la Maison du football européen, siège de l'UEFA, à Nyon en Suisse.



La cérémonie, à laquelle prendra part l'ancien international français Mikaël Silvestre notamment, sera retransmise en direct sur le site de la confédération européenne.



Il s'agit d'un tirage dit "intégral", c'est-à-dire qu'il déterminera à la fois les affiches des quarts de finale, mais aussi celles des demi-finales potentielles.



Un troisième tirage au sort déterminera, pour des raisons administratives, l'équipe "à domicile" pour la finale programmée le samedi 28 mai au Stade de France, enceinte retenue par l'UEFA après la décision de retirer l'événement à Saint-Pétersbourg en raison de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe.



Contrairement aux huitièmes de finale, deux équipes évoluant dans un même championnat national peuvent se retrouver face à face. A titre d'exemple, les clubs anglais de Liverpool, Manchester City ou Chelsea pourraient ainsi s'affronter en quarts de finale les 5/6 avril (aller) et 12/13 avril (retour).



Equipes qualifiées en quarts de finale



- Atlético Madrid (ESP)



- Bayern Munich (GER)



- Benfica Lisbonne (POR)



- Chelsea (ENG)



- Liverpool (ENG)



- Manchester City (ENG)



- Real Madrid (ESP)



- Villarreal (ESP)



Calendrier



Quarts de finale aller: mardi 5 et mercredi 6 avril.



Quarts de finale retour: mardi 12 et mercredi 13 avril.



Demi-finales aller: mardi 26 et mercredi 27 avril.



Demi-finales retour: mardi 3 et mercredi 4 mai.



Finale: samedi 28 mai au Stade de France à Saint-Denis (France).