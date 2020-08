FC Barcelone-Naples EN DIRECT : fantastique duel entre Dries Mertens et Lionel Messi

La Ligue des Champions se poursuit ! Les deux derniers huitièmes de finale retour se disputent aujourd’hui. Au Camp Nou, le Barça de Messi affronte Naples et Dries Mertens.

L’avant match

Pour le FC Barcelone, une victoire finale en Ligue des Champions est la seule manière de sauver une saison compliquée. En championnat, les Catalans ont vu le Real Madrid remporter le titre et en Coupe d'Espagne, ils avaient été éliminés prématurément.

La pression est également immense sur l'entraîneur Quique Setien que certains considèrent comme le principal fautif de la situation du club. Setien pourrait prendre la porte si Barcelone ne passe pas contre Naples samedi en match retour des huitièmes de finale. "Je n'ai pas pensé un seul instant que ce pourrait être mon dernier match en tant qu'entraîneur du Barça", a déclaré l'entraîneur vendredi en conférence de presse. "Je ne ressens aucune pression et je suis prêt à commencer le match. Mon groupe aussi."

Depuis la reprise de la compétition, le jeu des Catalans est méconnaissable et manque d'identité. "Le club n'a certainement pas perdu son identité. Nous connaissons tous l'ADN et la philosophie du Barça. Chaque entraîneur essaie d'ajouter ses propres accents et je pense que nous avons réussi, sans pour autant nier l'identité du club. Nous constatons donc des progrès, même si certaines choses peuvent être encore meilleures."

Face à Naples, déjà assuré de jouer l'Europa League la saison prochaine grâce à sa victoire en Coupe d'Italie, Barcelone sera privé de Samuel Umtiti, Arturo Vidal, Sergio Busquets et Ousmane Dembélé. Antoine Griezmann et Clément Lenglet sont incertains. Au match aller, les deux équipes s'étaient quittées sur un partage 1-1 où Antoine Griezmann avait répondu au but d'ouverture de Dries Mertens.

Les compositions

FC Barcelone: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, Lenglet, Jordi Alba, Sergi Roberto, De Jong, Messi, Suarez, Griezmann



Naples: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne