Felice Mazzu décrypte le jeu de Dries Mertens avec Naples (vidéo)

Notre consultant Felice Mazzu a décrypté le jeu de Dries Mertens avec Naples. L'ancien entraîneur de Charleroi et de Genk a mis en avant l'importance des déplacements du Diable Rouge.

"Quand il est en contact avec un défenseur central, c'est plus difficile pour lui. Par contre, quand il se déplace dans les espaces il se les crée lui-même. Et il se crée des occasions de but. Avec la complicité évidemment de ses coéquipiers. Quand il part comme ça dans les espaces, il est inarrêtable. Il arrive toujours à se positionner dans le bon endroit. En jouant de cette manière contre Barcelone ce mardi soir, en se déplaçant dans les espaces, il va mettre la défense catalane en difficultés".