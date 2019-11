Felice Mazzu "soulagé" pour Genk après la défaite à Liverpool: "Ma situation n'est pas spécialement importante"

Le Racing Genk s'est incliné 2-1 mardi à Liverpool à l'ocacsion de la quatrième journée du Groupe E de la Ligue des Champions de football. Georginio Wijnaldum (14e, 1-0) et Alex Oxlade-Chamberlain (53e, 2-1) ont donné la victoire aux Reds. Aly Samata a remis temporairement les deux équipes à égalité (41e, 1-1).

Après le match, l'entraîneur de Genk Felice Mazzu s'est dit "soulagé" par le visage affiché par son équipe contre le champion d'Europe.

"La situation du groupe est la plus important. La mienne n’est pas spécialement importante. Mentalement, les garçons ont prouvé qu’ils avaient des capacités. Ils se sont dépassés. Sur la deuxième mi-temps, le nul aurait été mérité. Le groupe a grandi aujourd’hui", a-t-il déclaré à notre micro. "Je suis soulagé pour le club et pour le groupe. La vie d’un entraîneur est un éternel recommencement. Dimanche, on attendra autre chose de la part de Genk. Je me prépare à chaque match pour affronter l’adversité et espérer gagner", a-t-il conclu.