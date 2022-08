Foot: Karim Benzema sacré joueur UEFA de l'année, à deux mois du Ballon d'Or (officiel)

L'Espagnole Alexia Putellas et le Français Karim Benzema, lauréats des prix de joueuse et joueur UEFA de l'année, le 25 août 2022 à Istanbul OZAN KOSE

Favori du Ballon d'Or qui sera remis le 17 octobre, l'attaquant français Karim Benzema a vu sa saison folle saluée par le titre de meilleur joueur UEFA de l'année, jeudi à Istanbul, une distinction qu'il reçoit pour la première fois.

A 34 ans, le N.9 du Real Madrid a été préféré à son partenaire Thibaut Courtois et au Belge de Manchester City Kevin de Bruyne, surpassés par l'attaquant madrilène, vainqueur du Championnat d'Espagne et de la Ligue des champions avec le Real et de la Ligue des nations avec l'équipe de France.

L'Espagnole Alexia Putellas, Ballon d'Or 2021, a été sacrée joueuse UEFA de l'année, pour la deuxième fois consécutive.

La meneuse de jeu du Barça (28 ans) a été récompensée malgré son absence lors de l'Euro féminin, compétition majeure de l'année qu'elle a manquée sur blessure. Elle devance notamment l'Anglaise Beth Mead, meilleure joueuse et co-meilleure buteuse de l'Euro.