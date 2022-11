Foot: le Sud-Coréen Son Heung-min va être opéré après une fracture orbitaire

L'attaquant sud-coréen de Tottenham, Son Heung-min, va devoir être opéré pour "consolider une fracture autour de son œil gauche" subie contre Marseille en Ligue des champions, mardi, a annoncé mercredi le club anglais.

"Après l'intervention, Son débutera sa convalescence avec notre équipe médicale", ajoutent les Spurs sans préciser si sa participation à la Coupe du monde au Qatar qui débute dans un peu plus de deux semaines, est compromise.

Son avait dû sortir peu avant la demi-heure de jeu, manifestement sonné, après un choc avec le défenseur marseillais Chancel Mbemba, alors que le score était de 0-0 entre les deux équipes.

Les Anglais l'ont finalement emporté 2-1, finissant en tête de leur groupe de C1 alors que l'OM est éliminé de toute compétition européenne.

Après le match, Cristian Stellini, entraîneur-adjoint de Tottenham qui remplaçait Antonio Conte, suspendu, sur le banc, avait assuré que Son allait mieux et qu'il avait fêté la victoire avec ses coéquipiers.

Le premier match de compétition au Qatar pour la sélection sud-coréenne aura lieu le 24 novembre, contre l'Uruguay, ce qui ne laisse que trois semaines pour que l'attaquant se remette.

Capitaine et fer de lance offensif de sa sélection, le joueur de 30 ans compte 106 capes pour 35 buts avec la Corée du Sud qui affrontera également le Portugal et le Ghana dans le groupe H.

En 2021, Kevin de Bruyne avait lui aussi subi une fracture orbitaire, en finale de la Ligue des champions avec Manchester City contre Chelsea (0-1), fin mai, et il avait pris part à l'Euro, revenant pour le deuxième match de la Belgique le 17 juin, soit un peu plus de deux semaines plus tard.