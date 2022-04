Manchester City peut-il vraiment gagner la Ligue des Champions ? Voici ce qu'en pense Frédéric Gounongbe

Vivez les manches aller des demi-finales de la ligue des Champions sur Club RTL! Ce mardi soir, le Real Madrid se déplace à Manchester City (20h10) et mercredi, Liverpool reçoit Villarreal (20h10).

Ce match a tout d’un classique en Ligue des champions. Le club le plus titré dans cette compétition contre celui qui tourne le plus autour de ce trophée sans parvenir à le soulever.

Cette saison devrait être la bonne pour les Anglais. Même si cette phrase est sortie chaque année, ils semblent avoir malgré tout les armes pour y arriver. À commencer par l’expérience des rendez-vous ratés, ¼ de finale contre Tottenham en 2019, ¼ de finale contre Lyon en 2020 et la finale contre Chelsea l’année dernière. Leur collectif a bien plus de certitude sur son football que son rival espagnol et est orchestré par Kevin De Bruyne parfaitement remis du pépin physique occasionné lors du ¼ de finale retour contre l'Atlético de Madrid.

De là à dire que les Citizens sont favoris ? Pas du tout. Impossible d’être favori lorsqu‘en face se dressent les Merengues et encore moins à ce stade de la compétition.

Également impossible d’être favori contre une équipe qui a dans son effectif Karim Benzema qui rajeunit au fil des matchs. Un collectif qui a en plus pu profiter de la pause du championnat ce week-end occasionnée par la finale de la Copa Del Rey pour se reposer et recharger les batteries lorsqu’en parallèle City enchaînera mardi son 4e match en 10 jours.