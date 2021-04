Frédéric Gounongbe: " Le onze idéal de tout entraineur jouera lors de Real Madrid - Liverpool"

Real Madrid – Liverpool : « Voici le onze idéal de tout entraineur »

Si un entraîneur de football devait composer son onze idéal, s’y retrouveraient sûrement les latéraux de Liverpool : Robertson et Alexander-Arnold, le milieu de terrain à trois du Real avec Casemiro devant la défense accompagné des expérimentés Kroos et Modric. Pour s’occuper de l’animation offensive, aucun gardien ne pourra garder le 0 face à un Benzema dans la forme de sa vie, entouré de Jota qui vient de claquer 3 buts en 2 matchs et un Mohamed Salah qui occupe la deuxième place du classement des buteurs en Angleterre avec 18 buts. Voilà pour les forces en présence.

Real Madrid – Liverpool : « L’axe défensif en question »

Voici deux équipes qui, défensivement, doivent composer sans leur meilleur joueur. Liverpool a payé au prix fort la grosse blessure au genou de Van Dijk en étant la plus mauvaise défense du "big 6" avec ses 36 buts encaissés cette saison en championnat. Cependant, depuis quelques semaines, Klopp semble avoir trouvé la formule gagnante avec la paire Kabak/Philips qui, lorsqu’elle a été alignée ensemble, n’a pas encaissé le moindre but.

Du côté espagnol, Varane a appris à vivre sans Ramos qui n’a disputé cette saison que la moitié des minutes possibles, la faute à des problèmes physiques récurrents. Associé à Nacho la plupart du temps, ils forment une charnière rassurante mais pas infranchissable.