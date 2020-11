Panneau, balade en transpalette, solo en tribune: la mascotte de Rennes CARTONNE contre Chelsea (vidéos)

Le club de Rennes s'est incliné 1-2 en Ligue des Champions face à Chelsea. Si les Français se sont inclinés sur le terrain, dans les tribunes et aux alentours, la mascotte du club, elle, a réussi son coup. Elle a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux par différentes actions humoristiques géniales.

Erminig, c'est son nom, a d'abord présenté un panneau en tribune avec inscrite "Do you like Galette-Saucisse ?". Il a ensuite enchaîné les figures absurdes en tribune, esseulé dans les gradins. Il a terminé sa soirée par un passage aux toilettes et un départ parfait en transpalette. Un régal pour les yeux !



