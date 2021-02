3 questions à notre consultant Georges Grun sur la suite des huitièmes de finale de Ligue des Champions …

Mardi, l’Atletico Madrid affronte Chelsea, à Bucarest. Les Colchoneros viennent de connaître la défaite en Liga. L’équipe de Diego Simeone marque le pas ces dernières semaines. Inquiétant avant d’affronter les Blues ? C’est vrai que l’Atletico vient de perdre 7 points lors des 4 derniers matchs et que de nombreux joueurs, comme Joao Félix, Lemar ou Carrasco, ont manqué à l’appel, touchés par le Covid. L’équipe connaît une baisse de régime, dans une saison qui était pourtant de grande qualité.

En Liga, le Real s’est rapproché, alors que l’Atletico était le grand favori pour le titre. Tous ces éléments me font penser que la confiance s’effrite du côté de l’Atletico. La rencontre, vu le contexte et l’interdiction de recevoir les Anglais en Espagne, se jouera à Bucarest. Un désavantage pour l’Atletico, qui n’a perdu qu’un seul de ses 29 derniers matchs à la maison sur la scène européenne. Clairement, avant ce huitième de finale, il y a des motifs d’inquiétudes.

En face, Chelsea a retrouvé ces dernières semaines le chemin de la victoire…. En étant plutôt convaincant ! Ils ont fait match nul ce week-end à Southampton, mais avant cela, les Blues avaient enchaîné 5 victoires toute compétition confondues. Chelsea est clairement en forme. La reconstruction, suite au départ d’Eden Hazard, a pris plus de temps que prévu, Frank Lampard a été licencié, mais depuis l’arrivée de Thomas Tuchel, en janvier, un vent nouveau souffle sur Stamford Bridge. Jeu de possession, milieu très fourni, 3 défenseurs derrière… Tuchel a bousculé avec succès cette équipe.

Ce qui me fait dire que dans ce duel avec l’Atletico, Chelsea est peut être, de manière surprenante, légèrement favori. Ce huitième de finale promet en tout cas beaucoup de spectacle : Chelsea possède des forces offensives indéniables (Giroud, Abraham, Werner) qui pourraient profiter de la méforme des Espagnols. Mercredi, le Real Madrid se déplace à l’Atalanta. Est-ce le match de tous les dangers pour les hommes de Zinedine Zidane ? J’en suis certain ! La possibilité de voir l’Atalanta éliminer le Real Madrid est réelle ! Je vais même plus loin : les Italiens partent légèrement favoris, même s’ils ne disputent que leur deuxième campagne de Ligue des Champions.

La Dea est actuellement en grande forme. Elle vient de battre Naples dans une rencontre spectaculaire (4-2). Ses rencontres sont toujours rythmées, offensives et très plaisantes à suivre. Elle est capable de battre tout le monde. En phase de groupe, l’Atalanta a d’ailleurs gagné face à Liverpool. Et l’année passée, cette équipe m’a tout simplement régalé. Eliminée en quart l’an passé par le PSG, elle possède désormais un peu plus d’expérience à ce niveau. Le Real Madrid ne va pas fort, et ce même s’il gagné ce week-end.

Précisons que Thibaut Courtois a tout simplement été exceptionnel, ce qui signifie que les Madrilènes n’ont pas surclassé la rencontre à Valladolid. Benzema est incertain, la liste des blessés est longue, Eden n’a presque pas joué… Pour le Real, c’est une année très difficile. Une reconstruction s’impose. Et le danger de les voir sortir en huitième, je le répète, est bien réel !