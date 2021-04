Georges Grün ne voulait pas d'une Super League: "Ce projet était quand même exagéré" (vidéo)

Voici l'avis de notre consultant RTL Sport Georges Grün sur le projet de Super League.

"C'était complètement fou", a indiqué Georges Grün. "Mais au vu de la situation financière de ces grands clubs, il fallait une réaction de leur part, et c'était de former cette Super League, mais elle a tout de suite été tuée dans l'oeuf parce que le monde du football a très vite réagi".

Une chose que l'ancien Diable Rouge a apprécié: "Oui, parce qu'on franchissait un pas qu'il ne fallait pas franchir. Déjà, la Ligue des champions est déjà très sélective surtout en fin de compétition. A partir des quarts de finale, on retrouve que des grandes nations. C'est rare qu'une autre nation que l'Espagne, l'Angleterre, la France, l'Italie ou l'Allemagne arrive à ce stade. Je trouve que projet était quand même exagéré. Cela devenait un 'VIC', un Very Important Clubs. Ce fait d'être sélectif ne me plaisait pas, cela ne plaisait pas aux fans. C'était trop un privilège et le foot a toujours été un sport ouvert à tout le monde. Au final, ces clubs ont voulu mettre la pression sur l'UEFA pour que l'UEFA aussi évolue dans leur sens".