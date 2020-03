Georges Grün SCEPTIQUE concernant les matchs à huis-clos: "C'est comme disputer un match d'entraînement"

Les matchs de Ligue des Champions disputés à huis-clos font beaucoup parler. Ce soir, déjà, Valence recevra l'Atalanta sans ses supporters. Une situation que regrette Georges Grün.

Le coronavirus impacte aussi la Ligue des Champions. La compétition devra composer avec une série de matchs à huis-clos. Une situation comprise mais regrettée par nos consultants, Georges Grün et Philippe Vande Walle. "Qui est-on pour donner un avis là-dessus ?", a d'abord tempéré Georges Grün. "Il faut écouter ce que nous disent les spécialistes. Il faut suivre les consignes, mais c'est dommage d'assister à des huitièmes de finale de la Ligue des Champions dans des stades vides. C'est à l'encontre de la philosophie de la Ligue des Champions, qui fait que c'est un spectacle et le public en fait partie", a-t-il précisé.

Il a ensuite regretté un certain manque d'équité par rapport au PSG, qui devra remonter Dortmund sans ses supporters. "C'est un petit peu biaisé pour le Paris Saint-Germain. Ils doivent faire un résultat sans public, c'est plus compliqué. En tant que joueur, quand on entre dans un stade vide, quelle que soit l'importance du match, c'est comme un match amical ou d'entraînement. Il n'y a pas cette ferveur. Pour le PSG, je trouve que c'est un désavantage", a-t-il pesté.

Philippe Vande Walle acquiesce en ce sens. "C'est inhabituel mais les joueurs ont besoin de ce public, quand il mène, quand ils doivent revenir, on l'a vu dans toutes les compétitions. Surtout pour les équipes qui doivent revenir", estime l'ancien Diable Rouge.