Il dépasserait Cristiano Ronaldo: l'incroyable record que peut battre Karim Benzema en finale de la Ligue des Champions

L'international français du Real Madrid Karim Benzema peut déposséder Cristiano Ronaldo de l'un de ses nombreux records, celui du nombre de buts marqués sur une même saison de Ligue des champions (17 en 2013-14), samedi (19h00 GMT) de la finale contre Liverpool.

Benzema a inscrit quinze buts cette saison en C1, dont dix depuis le début de la phase à élimination, respectivement contre le Paris-SG, Chelsea et Manchester City. Une performance déjà égale à Ronaldo, auteur de la même série durant les matches décisifs de la saison 2016-17.



Un autre but permettrait également à l'ex-Lyonnais de s'emparer seul de la troisième place du classement historique des meilleurs buteurs de la compétition devant l'attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandoski, mais à distance du duo Lionel Messi/Cristiano Ronaldo, tous deux auteurs de plus de cent-vingt buts en C1.



Du côté de Liverpool, les deux principales armes offensives sont Mohamed Salah et Sadio Mané, le premier à marqué à huit reprises cette saison et le Sénégalais a scoré cinq fois. Les deux hommes se sont déjà illustrés lors d'une finale de Ligue des champions. L'Égyptien avait ouvert le score lors du succès des Reds contre Tottenham en 2019 (2-0) tandis que le Sénégalais a fait trembler les filets lors de la finale 2018 perdue (3-1) contre le Real Madrid, inscrivant le but de l'égalisation.



Mané reste également sur une belle série en C1 puisqu'il a marqué lors du quart de finale aller, et des deux demi-finales contre Villarreal (2-0, 3-2).