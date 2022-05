Ils ont brillé toute la saison: deux Diables Rouges figurent dans l'équipe de la saison en Ligue des Champions (photo)

Thibaut Courtois (Realm Madrid) et Kevin De Bruyne (Manchester City) sont les deux joueurs belges figurant dans l'Equipe de la saison de la Ligue des Champions, publiée mardi par l'UEFA. L'attaquant français du Real Madrid Karim Benzema, meilleur buteur de la C1 avec 15 buts, a été élu Joueur de la saison.

On trouve dans le onze de la saison quatre joueurs du Real Madrid, qui a décroché samedi sa 14e C1 en battant Liverpool 1-0 au Stade de France. Outre Thibaut Courtois, héros de la finale face aux Reds, les merengues retenus sont Luka Modric, Vinicius Junior et Karim Benzema. Liverpool est aussi représenté par quatre joueurs, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Andy Robertson et Fabinho.

Kevin De Bruyne, Antonio Rüdiger (Chelsea) et Kylian Mbappé (PSG) complètent cette Equipe de la saison. Kevin De Bruyne et les Cityzens avaient été éliminés en demi-finales par le Real Madrid. Vinicius Junior, auteur de l'unique but de la finale, a en outre été élu Jeune joueur de la saison. Enfin, le premier but de Benzema contre Chelsea en quarts de finale en quarts a été désigné plus beau but de la saison.