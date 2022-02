La carrière de Romelu Lukaku à Chelsea n'a pas vraiment débuté d'une manière idéale. Le Diable Rouge peine à se montrer au niveau de celui affiché à l'Inter Milan, qu'il a quitté cet été pour retrouver son club de cœur à Londres. Mais depuis, en 28 matchs, Lukaku a inscrit 10 buts et délivré 2 passes décisives. Parfois invisible, à l'image du match de ce weekend où il n'a touché que 7 ballons, le Belge se retrouve sous le feu des critiques et débutera même sur le banc face à Lille.

Alors faut-il sauver le soldat Lukaku ? Nos consultants ont une autre vision. "Il est habitué aux critiques. C'est un joueur dont les gens ne sont jamais satisfaits", précise par exemple Mbaye Leye. Pour lui, il faut avant tout faire preuve de patience et prendre en compte les facteurs extérieurs. "Il y a quelques mois, on parlait du meilleur attaquant au monde en hésitant entre Lewandowski et Lukaku. Il a quitté l'Inter où un système était fait autour de lui. Aujourd'hui, il y a cette difficulté. On n'oublie pas que Chilwell est blessé, un des meilleurs backs de cette équipe, Reece James aussi. Lukaku a envie de joueurs qui débordent et qui donnent le ballon. Il a été recruté pour 115 millions d'euros. C'est pour jouer la Ligue des Champions. Il y a un système à mettre en place pour le joueur le plus important de ton effectif", lance-t-il ensuite, affirmant que Thomas Tuchel et Romelu Lukaku devaient désormais trouver un équilibre pour réussir ensemble.

"Les deux doivent s'adapter, il faut trouver un équilibre. Quand il est arrivé, au début, ça marchait. L'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est douter de ses qualités. C'est un joueur exceptionnel. Peut-être que c'est un moment où il est moins bien, mais ça n'empêche qu'il soit un grand attaquant. Au moment où il va enchaîner un ou deux buts, on passera sur autre chose", a déclaré l'ancien coach du Standard.

Si Philippe Vande Walle semble globalement d'accord, il estime cependant que la fameuse interview du Diable Rouge lui a fait mal. "Conte lui avait donné les clés de l'attaque de l'Inter, il pouvait faire un peu ce qu'il voulait, il était super en confiance. Il vient avec un gros transfert dans un club qu'il connaît, il commence bien, mais il y a de la concurrence. Il faut défendre, c'est un autre système et il a difficile. Tout le monde connaît ses qualités de buteur, il marquera tout le temps, c'est comme un Ronaldo ! Ses petites paroles qu'il a eu ne jouent pas en sa faveur".