Janice Cayman, buteuse, permet à l'OL de battre le Bayern Munich en Ligue des Champions (vidéo)

Janice Cayman et les joueuses de l'Olympique Lyonnais se sont imposées 2-1 à domicile mercredi face au Bayern Munich lors de la troisième journée du Groupe D de la Ligue des champions féminine de football. Cayman a remis les Lyonnaises, qui étaient menées 0-1, sur le chemin de la victoire en égalisant à la 50e minute.

Menées à la mi-temps à cause d'un but contre son camp de la défenseuse Kadeisha Buchanan, les Lyonnaises allaient rapidement revenir au score dans le second acte grâce à Janice Cayman.

A l'affût dans le rectangle à la suite d'un coup-franc, la Red Flame récupérait un ballon dégagé une première fois par la défense allemande avant de tromper la gardienne visiteuse (50e). Le but de Janice est visible à 4min50 dans la vidéo.

Un peu plus d'une vingtaine de minutes plus tard, elle cédait sa place à l'attaquante Emelyne Laurent alors que le marquoir était toujours bloqué à 1-1.

A quatre minutes du terme, ses coéquipières allaient prendre l'avantage via une tête rageuse de la défenseuse Amandine Henry sur corner.

Dans le même temps, les Suédoises de BK Häcken ont ramené les trois points de leur déplacement sur la pelouse de Benfica (0-1).

Au classement du groupe D, grâce à sa victoire, Lyon caracole en tête avec neuf points sur neuf et possèdent cinq longueurs d'avance sur le Bayern. Häcken s'empare de la troisième place avec trois points, soit deux de plus que Benfica, lanterne rouge.