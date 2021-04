Julian Draxler: "On a souffert", "On est KO"

Voici la réaction de Julian Draxler, milieu du Paris Saint-Germain, vainqueur 3-2 mercredi sur la pelouse du Bayern Munich en quart de finale aller de Ligue des champions.

Le Paris Saint-Germain, aidé par la réussite et un doublé de Kylian Mbappé, a fait tomber le Bayern à Munich (2-3; vidéo) mercredi en quart de finale aller de la Ligue des champions dans un remake de la dernière finale remportée en août par les Bavarois (1-0). "C'est un très bon résultat", a expliqué Julian Draxler, milieu du PSG, au micro de RMC Sport. "Ce n'est pas facile de gagner ici. On a souffert, on a travaillé ensemble, aujourd'hui tout le monde a couru. Ce n'est que le premier match, on va continuer à travailler. Il y a encore un match très difficile, mais c'est difficile de commencer à le préparer juste après cette rencontre, car on est KO. On va rentrer calmement et faire un plan avec l'entraîneur pour le match retour qui ne sera pas facile".