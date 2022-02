Nouvelle menace pour le PSG: ce cadre du Real Madrid pourrait faire son retour ce soir

L'attaquant français du Real Madrid, Karim Benzema, se sent prêt à affronter le Paris Saint-Germain mardi en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, malgré sa blessure aux ischio-jambiers survenue le 23 janvier à Elche qui l'a depuis écarté des pelouses.

Le meilleur buteur de l'équipe (24 buts) a manqué aux Madrilènes qui n'ont trouvé le chemin des filets qu'à une seule reprise en trois matchs depuis sa blessure, le plus récent étant le match nul 0-0 à Villarreal dimanche. Le Real a annoncé dimanche que Benzema ferait partie de son effectif dans la capitale française. Mais Benzema insiste sur le fait que sa participation au Parc des Princes n'est en aucun cas garantie.

"Maintenant, nous avons une séance d'entraînement pour voir si je peux jouer, mais je dois avoir plus de sensations sur le terrain", a-t-il déclaré aux journalistes. "Le plus important est dans la tête. Mais vous devez récupérer et avoir de bonnes sensations sur le terrain. Dans ma tête, je suis prêt, mais maintenant je dois voir sur le terrain. C'est un grand match et si je dois jouer demain, je donnerai tout."

L'entraîneur de Madrid, Carlo Ancelotti, était sur la même longueur d'onde que Benzema mais n'a laissé aucun doute sur l'importance de l'attaquant. "Le joueur n'a pas joué depuis un mois, mais c'est Karim. S'il va bien, il doit jouer".