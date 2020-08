Kevin De Bruyne sur le futur de Manchester City: "Je dois rentrer, ma femme est sur le point d'accoucher"

Lyon a éliminé Manchester City en quarts de finale de la Ligue des Champions samedi au Stade José Alvalade de Lisbonne (1-3; vidéo). Maxwel Cornet (24e, 0-1) et un doublé de Moussa Dembélé (79e, 87e) ont rendu inutile le but de Kevin De Bruyne (69e, 1-1).

"Les années passent mais les résultats sont les mêmes", a confié le Diable Rouge au micro de BT Sport à l'issue de la rencontre. "Je pense qu'on n'a pas été bon en première période, on le sait, on a été trop lent. Mais en seconde période, on a vraiment bien joué, on revient à 1-1, on a quelques occasions, et évidemment le 2-1 et le 3-1 finissent le match. C'est dommage pour nous d'être éliminés de cette façon. En deuxième période on a bien joué, on les a mis sous pression, on a joué notre jeu d'attaque, on les avait à notre merci, mais leur gardien a fait quelques arrêts. A 2-1, on a eu la chance de revenir à 2-2 et le match aurait continué. Mais c'est le football, ça se joue à de petits détails, et derrière ils font le 3-1 et c'est terminé. Le match a été ouvert, mais à part leurs deux buts, ils n'ont pas créé beaucoup d'occasions. Mais on doit apprendre, mec, ce n'était pas suffisant. Ce qui a fait la différence, c'est de marquer ou pas les buts quand on a des occasions. Revenir l'année prochaine? Je dois rentrer chez moi, ce fut une longue saison. Je dois rentrer, ma femme est sur le point d'accoucher donc j'ai quelque chose sur laquelle me concentrer personnellement mais... c'est dur".