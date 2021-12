Kylian Mbappé ne s'attarde pas sur Bruges et pense déjà la suite de la Ligue des Champions (vidéo)

Kylian Mbappé n'avait pas la tête à Bruges. Le joueur Français, auteur d'un doublé, préfère déjà se focaliser sur la suite d'une compétition que le PSG rêve d'enfin remporter. Ce qu'il ne cache pas.

"On voulait vite se mettre à l'abri et se mettre dans le match directement", a-t-il expliqué, lui qui a inscrit les deux premiers buts en 7 minutes. "On a réussi à rester connecté avec le match, on a fait tout ce qu'il fallait. On va avoir deux mois et demi pour se mettre au point pour arriver prêt pour ces matchs à enjeu. Il va falloir arriver prêt pour ces échéances, qui sont importantes pour nous et pour le club".