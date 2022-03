L'édito d'Anne Ruwet: Les ¼ se resserrent !

Suite et fin des 8èmes de finale-retour de la Ligue des Champions. La semaine dernière, aucun Diable Rouge n’a manqué l’opportunité de valider sa présence en ¼ de finale. Eden Hazard, Thibaut Courtois, Divock Origi et Kevin De Bruyne seront-ils rejoints cette semaine par Romelu Lukaku, Jan Vertonghen ou encore Yannick Carrasco ? Vu les scores serrés des matches-aller et le scénario palpitant vécu lors des premiers huitièmes de finale, nul doute que cette semaine vaudra la peine d’être partagée en compagnie de toute l’équipe RTL Sport !

Mardi, le rendez-vous est pris du côté d’Old Trafford où Manchester United va tenter d’accéder au tour suivant, ce qui ne lui est plus arrivé depuis 3 ans. Avec ce score de 1 but partout, les compteurs sont remis à zéro vu la nouvelle formule qui annihile la prépondérance des buts à l’extérieur. Le suspense sera donc total ! Deux joueurs portugais seront au cœur des attentions. Tout d’abord, Cristiano Ronaldo qui porte désormais le titre de « meilleur buteur de l’histoire du football » grâce aux 807 réalisations affichées à son compteur. Avec 1 seul but marqué en 2022, Ronaldo était inévitablement la cible des critiques. Mais suite à ce triplé inscrit ce week-end, il démontre une nouvelle fois qu’il faut compter sur lui. A 37 ans, CR7 peut désormais avoir d’autres records en ligne de mire : celui du plus vieux buteur en Ligue des Champions par exemple.

Nous lui fixons donc déjà rendez-vous en 2023 ! A l’Atlético de Madrid, le Portugais qui redonne espoir aux Colchoneros est João Félix. A 22 ans, il connait actuellement sa meilleure série depuis son arrivée à Madrid, avec 4 buts inscrits lors des 3 derniers matches. Sa 20ème soirée de Ligue des Champions a également été célébrée par un but. S’il veut définitivement valider sa présence dans le cœur des supporters de l'Atleti, João Félix sait ce qu’il lui reste à faire lors de cette rencontre déterminante de Ligue des Champions.

Mercredi, place à un beau duel italo – espagnol entre la Juventus et Villarreal, tenant du titre en Europa League. C’est également sur le score de 1 but partout que les deux formations se sont quittées. Daniel Parejo, unique buteur côté espagnol a déclaré que Villarreal méritait la victoire vu le déroulement de cette rencontre. Il est vrai que le « sous-marin jaune » a été pris à froid dès les 30 premières secondes de jeu.

Pour son premier rendez-vous en Ligue des Champions, Dusan Vlahovic a, en effet, rapidement inscrit son nom au palmarès des buteurs de la compétition. La Juve a-t-elle enfin trouvé l’élément déterminant sur lequel reposent les espoirs de mettre fin à cette triste série de deux éliminations consécutives en 8èmes de finale de la Ligue des Champions ? Réponse mercredi !