L'édito d'Anne Ruwet: raviver la flamme

Vivez la dernière journée de la phase de groupes de la ligue des Champions sur Club RTL! Ce mardi soir, Bruges se déplace à Paris (18h05) et mercredi, le Bayern Munich reçoit le FC Barcelone (20h10).

Ce soir, le FC Bruges aura pour mission de clôturer en beauté cette saison de Ligue des Champions ! Si les troupes de Philippe Clément n’ont pas leur sort entre les mains, l’enjeu est avant tout de retrouver les fondamentaux et la flamme du début. De l’enthousiasme, du caractère et aucune crainte de voir débarquer face à eux l’armada parisienne : tels étaient les principes qui animaient les Brugeois que rien ne semblait effrayer à l’entame de la compétition. Mais si une victoire acquise à Leipzig a renforcé cet espoir d’un avenir brillant en Europe, trois défaites consécutives ont ensuite ramené les Brugeois les pieds sur terre.

Avec 16 buts encaissés, Bruges endosse le titre peu glorieux de pire défense de la compétition. Voilà qui fait tache dans le bilan pourtant encourageant de notre représentant belge. Mais rappelons-le : tout n’est pas perdu et la dernière journée a encore un enjeu pour les Brugeois ! Faire mieux que Leipzig qui reçoit Manchester City lors de cette ultime journée n’est pas mission impossible. La troisième place synonyme d’Europa League est encore accessible ! Mais après une véritable claque reçue à domicile face à Leipzig, il faudra impérativement montrer une toute autre image face aux Parisiens déjà qualifiés et assurés de terminer deuxième du groupe. Renaud Terreur et Frédéric Herpoel feront le déplacement à Paris pour, on l’espère, commenter une prestation quatre étoiles face aux paillettes parisiennes bien pâles depuis deux journées de championnat. Aux Brugeois d’en profiter !

Mercredi, l’avenir européen du FC Barcelone est en jeu. Si de légitimes questions se posaient quant à « l’après Messi », qui aurait pu prédire un tel sort réservé aux Catalans dans cette Ligue des Champions ? Le Barça doit impérativement gagner en déplacement au Bayern Munich ou espérer que Benfica ne s’impose pas face au Dynamo Kiev. Si Xavi est arrivé sur le banc pour écrire l’histoire, celle-ci pourrait bien lui réserver un mauvais tour en cas d’élimination et lui rappeler de bien tristes souvenirs. Il faut, en effet, remonter à la saison 200-2001 pour trouver trace d’une élimination du FC Barcelone en phase de groupes. Avec à peine deux buts inscrits cette saison sur la scène européenne, gageons que les Catalans vont retrouver leur efficacité face aux Bavarois plus que jamais favoris de la compétition mais déjà assurés de terminer en tête du groupe.

Au total, ce sont 11 formations qui peuvent encore croire aux étoiles de la Ligue des Champions mais seulement 5 d’entre elles poursuivront leur aventure dans la compétition. Suspense, émotions et qualifications seront à vivre en compagnie de toute l’équipe RTL Sport. Ne manquez pas cette dernière semaine européenne de l’année 2021 qui s’annonce d’ores et déjà palpitante!