L'édito d'Anne Ruwet: Un carré final sans demi-mesure !

Cette semaine, tous les regards sont tournés vers Madrid. Deux places pour les demi-finales de la compétition seront distribuées au cœur de la capitale espagnole. Si le Real a pris une option lors de la manche-aller face à Chelsea, on attend beaucoup des Madrilènes de l’Atletico. Renverser la situation sera certes un fameux challenge face à Manchester City mais nous proposer un tout autre spectacle est désormais une obligation. Il ne faut pas faire dans la demi-mesure si on souhaite revendiquer une place dans le carré final !

Mardi, le Real Madrid aura à cœur de terminer le travail face à Chelsea. Après avoir inscrit un triplé face au Paris St Germain, Benzema nous a offert un épisode 2 du « Benzema show » dont on ne se lasse pas. A 34 ans, le Français sait ce que veut dire enfiler son bleu de travail. D’une BBC, on est désormais passé à l’ABC comme le soulignent d’anciens joueurs madrilènes. Ancelotti - Benzema – Courtois : tel est le trio qui rayonne du côté du Real. Rare est l’intégration d’un entraineur au cœur de ce genre d’initiales. Mais fiers nous pouvons l’être de voir notre portier belge cité parmi les membres actifs et même déterminants de l’effectif espagnol. Du côté des Blues, on imagine un Thomas Tuchel piqué dans son orgueil suite à cette défaite 1-3. Nul doute que celui-ci va nous proposer une réponse tactique à la hauteur de la déception ressentie à Stamford Bridge. Une claque qui s’ajoute à des problèmes privés étalés la semaine dernière face à la presse. Un problème relationnel qui le voit contraint de parler de mariage qui ne fonctionne pas…avec notre Diable Rouge ! Quel aveu d’échec pour Romelu Lukaku. Son cri de rage suite à sa tête non cadrée lors de la manche-aller en dit long sur son envie pressante de rectifier le tir et de tenter de se rabibocher avec son coach. Privé de la rencontre de ce mardi, Big Rom doit finalement reporter ses tentatives de réconciliation. Mais ira-t-il voir ailleurs l’été prochain? Va-t-il retourner auprès de son ex milanais? C’est à souhaiter pour Lukaku afin de retrouver foi et amour au sein d’un club dans lequel il se sentira à nouveau en confiance.

Mercredi, à l’heure du coup d’envoi, Manchester City et l’Atlético de Madrid connaîtront leur adversaire en demi-finale. Un échec retentissant : tel serait le sentiment qui dominerait l’équipe de Pep Guardiola en cas d’élimination lorsque l’on se remémore le scénario du match-aller. Si on évoquait ci-dessus les initiales ABC pour rendre hommage au trio Ancelotti – Benzema – Courtois, dans le cas de l’Atlético c’est carrément l’ABC du football qui en a pris un sacré coup la semaine dernière. Les malheureux Griezmann et Félix ont été véritablement sacrifiés sur l’autel d’un football bien trop défensif et qui balaie d’un revers de la main les principes fondamentaux du football. Gageons que Simeone tentera le tout pour le tout afin de redresser la tête et de nous proposer un autre football. Certes celui-ci se détournerait peut-être quelque peu de ses principes et de son ADN mais c’est désormais clairement leur honneur qui est en jeu. Si vous trouvez ces propos injustes, rappelons qu’il ne s’agit nullement de remettre en cause le « style Simeone », source d’inspiration pour beaucoup. Mais la statistique de 0 tir tenté lors du match-aller nous invite à reconnaitre voire même avouer ce que nous aimerions tant voir mercredi sur la pelouse du Metropolitano : du jeu!