L'édito d'Emiliano Bonfigli: "Le moment de vérité pour Courtois et Hazard"

C’est jour de finale. La promesse d’une soirée exaltante et peut être épique. Le duel de cette 67ème édition de la C1 met au prise deux institutions du football européen. L'apothéose de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid est à vivre en direct sur RTL TVi, dès 20h30.

Le Real Madrid va disputer sa 17ème finale de la plus belle des compétitions européennes. C’est le spécialiste. Il en a déjà remporté 13. Les supporters madrilènes croisés dans la capitale française n’ont que ces mots à la bouche : « A por la 14 ! ». En face, il y a les Reds de Liverpool et son palmarès garni de 6 C1. Ce n’est évidemment pas rien.

Cette saison, ces deux équipes nous ont impressionnés, émus, et parfois étonnés. Liverpool est une machine. Le rythme y est affolant. Les Reds ont déjà soulevé deux trophées cette saison : la Coupe de la Ligue et la Cup. A chaque fois aux tirs au but. Qu’importe, pour les supporters de Liverpool, seule l’ivresse de la victoire compte. La semaine passée, les Reds ont finalement terminé deuxième de Premier League. Un coup au moral ? Je n’y crois pas, tant le trophée de ce soir peut supplanter tous les autres en terme de prestige et d’émotion.

Le Real Madrid nous a étonnés tout au long de son parcours. Parfois laissés sans voix. Contre le PSG, puis Chelsea, et enfin Manchester City, tous ont vu le Real hagard, au bord du précipice de l’élimination. A chaque fois, les Merengues sont revenus. A la 76ème contre le Paris, à la 80ème contre Chelsea, et à la 90ème contre City. Une folie sans nom. L’ADN de la victoire et rien que de la victoire. Certains y voient la force d’un destin. Comment perdre cette finale lorsque le scénario est si beau et imprévisible ? Liverpool, favoris ce soir en terme de jeu et d’effectif, est prévenu. Face au Real Madrid, le meilleur ne gagne pas forcément. Celui qui l’emporte est celui qui dans un coin de sa tête croit toujours en l’impossible.

Une finale, c’est aussi une histoire d’hommes. Et ce duel n’en manque pas.

A Liverpool, le duo Salah et Mané a vécu tant de moments, parfois magiques, parfois douloureux. Ils gardent en mémoire cette finale de 2018, perdue contre le Real Madrid justement. Mané avait marqué, Salah avait quitté la pelouse sur une civière. L’Egyptien n’a pas hésité à parler de revanche ce soir, même s’il a déjà soulevé la Ligue des Champions en 2019, après avoir battu Tottenham.

Le Real Madrid, lui, s’appuiera sur ses deux Galactiques de la saison. Karim Benzema et Thibaut Courtois. Avec 15 buts dans la compétition, le Français est le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Ce soir à Paris, il n’est qu’à une rencontre d’une 5ème Ligue des Champions personnelle et un premier Ballon d’Or, qui lui semble promis depuis le début du printemps européen. Thibaut Courtois, lui, c’est l’assurance tous risques du Real Madrid. Notre Diable Rouge est le joueur à avoir disputé le plus de minutes dans la compétition (1140 !) et le gardien à avoir effectué le plus d’arrêts (52 au total). Il est surtout décisif et important lorsque le Real vacille. Courtois dispute la plus belle saison de sa carrière. Il espère la couronner avec sa première victoire personnelle en Ligue des Champions.

Enfin, difficile de ne pas avoir une pensée pour deux autres Belges. Divock Origi, blessé, ne jouera pas ce soir, lui qui avait été l’homme de la finale en 2019 face à Tottenham. Anfield ne l’a jamais oublié. Il quitte Liverpool avec les honneurs. Eden Hazard, lui, débutera sa rencontre sur le banc. On aimerait le voir participer à cette fête. Parce que c’est un garçon qu’on aime beaucoup, mais aussi parce que, dans un coin de notre tête, il reste ce joueur magnifique capable, d’un enchaînement, de vous offrir un moment de poésie sur la pelouse.

La Ligue des Champions a tellement été folle cette saison, que tous les scenarii, tous les rebondissements sont possibles. Mêmes les plus inattendus. Bonne finale à tous…