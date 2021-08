L'édito d'Emiliano Bonfigli: "Tous les rêves sont permis"

Manchester City, le PSG et Porto. Ou alors Lille, Dortmund, et le Zenit. Jeudi, le tirage au sort de la Ligue des Champions pourrait ressembler pour le Club de Bruges à l’une de ces possibilités, parmi tant d’autres.

Le dilemme se pose chaque saison : affronter les plus grandes stars du football mondial, comme Messi, Neymar, Mbappé, Kevin de Bruyne… et vite déchanter sur le terrain… ou espérer un tirage plus clément mais moins clinquant au niveau des affiches. Bruges ne réfléchit peut être plus en ces termes là. A l’étroit en Belgique depuis quelques saisons maintenant, les Brugeois ont montré lors des dernières campagnes de Ligue des Champions que leur progression était progressive et constante. Tout le monde se souvient des prestations abouties ou courageuses au Santiago Bernabeu, au Parc des Princes ou au Signal Iduna Park de Dortmund. Bruges n’a jamais été ridicule. Mieux même, le Club a souvent étonné en Ligue des Champions. Avec un peu plus de réussite, les huitièmes de finale auraient été atteints la saison dernière. Souvenez vous donc de la barre transversale de De Ketelaere lors du déplacement à la Lazio. A quelques centimètres près, Bruges arrachait une qualification historique.

Bien sûr, cela ne doit pas occulter la réalité : la Ligue des Champions est un cercle fermé. Très fermé. Sur les 10 dernières éditions, on dénombre seulement 5 vainqueurs différents : Chelsea, Liverpool, le Bayern Munich, le Real Madrid et Barcelone. Même les clubs les plus riches éprouvent les pires difficultés à apprivoiser cette coupe aux grande oreilles. Manchester City et le PSG, finalistes lors des deux dernières éditions, en savent quelque chose. Les deux clubs ont en remis une couche sur le marché des transferts . Avec une somme de 118 millions d’euros, le transfert de Jack Grealish est le 7ème transfert le plus cher de l’histoire. A Paris, les joueurs sont arrivés libres. Pas d’indemnités de transfert pour Messi, Ramos, ou Donnarumma…. Mais des salaires qui s’envolent…

Avec l’arrivée de Messi, le PSG est certainement le grand favori de cette nouvelle édition de la Ligue des Champions. A Mauricio Pochettino de parvenir à trouver le subtil équilibre entre son trio offensif composé de Mbappé, Neymar et Messi, et les exigences plus défensives et souvent nécessaires pour remporter cette compétition. La saison dernière, Chelsea n’était certainement pas l’équipe composée des joueurs les plus talentueux, mais certainement celle dont le jeu collectif étaient le plus abouti, complet et performant.

Des clubs comme le Shakhtar, le PSV, Benfica et Monaco doivent retenir ces leçons de football solidaire et total. Cette semaine, deux de ces clubs se qualifieront pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. Le Shakhtar et Benfica sont, avant ces manches retours, les mieux placés. Ce mardi, le PSV tentera de renverser les Aigles lisboètes. Ils en ont les moyens. Les joueurs néerlandais ne méritaient pas de perdre à Benfica.

A domicile, le PSV a remporté ses 5 derniers matchs européens. S’il parvient a répéter sa prestation de la semaine dernière, l’efficacité en plus, il devrait se qualifier. Sinon, il ne devra s’en prendre qu’à lui même et à ses occasions gâchées. Mercredi, le Shakhtar reçoit l’AS Monaco. Ce week-end, les joueurs de Niko Kovac ont essuyé une troisième défaite consécutive. L’équipe qui a terminé à la troisième place de Ligue 1 est tout simplement méconnaissable en ce début de saison et en début de crise semble poindre sur le Rocher.

Le Shakhtar, lui, applique à merveille les principes de leur nouveau coach Roberto De Zerbi, venu en Ukraine pour goûter à la Ligue des Champions, après avoir brillé avec la modeste équipe de Sassuolo. Lors du match aller, les 25 premières minutes du Shakhtar étaient de haut vol. Puis, Monaco aurait certainement mérité le partage, mais la prestation exceptionnelle du gardien Trubin en a décidé autrement. Cette semaine, le suspense ne manquera pas dans ces deux rencontres. Puis, les vainqueurs pourront se mettre à rêver des futurs adversaires potentiels. C’est cela aussi la Ligue des Champions. Une compétition où tous les rêves sont permis. Avant, parfois, le cruel retour à la réalité.