L'édito de Sébastien Capette: Le match du renouveau pour Chelsea ?

Vivez les manches aller des quarts de finale de la ligue des Champions sur Club RTL! Ce mardi soir, l'Atletico de Madrid se déplace à Manchester City (20h10) et mercredi, Chelsea reçoit le Real Madrid (20h10).

Rarement le club londonien a été dans une situation aussi difficile que celle traversée en ce moment : stoppé net par Brentford dans sa belle série de victoires en Premier League, le club coaché par Thomas Tuchel semble avoir lâché le train du titre pour de bon (bien que comptant un match de moins que Liverpool et Manchester City).

Et s’il reste également une place à prendre en finale de la FA Cup, c’est vers la Ligue des Champions et la reconduction de leur titre que les Blues semblent devoir miser toute leur saison. Difficile cependant de garder la tête froide avec autant d’éléments extra-sportifs négatifs : l’incertitude liée au rachat forcé du club, suite au retrait de l’oligarque russe Roman Abramovich et le supposé divorce de Thomas Tuchel annoncé dans la presse à sensations britannique ajoutent une pression et une nervosité dont se passeraient bien les joueurs à ce moment de la saison.

Avec le Real Madrid qui se présente à Stamford Bridge, Chelsea est face à son destin : soit il se remet en selle, soit il reste moribond ! Du point de vue belge, on espère bien sûr que Lukaku jouera un rôle déterminant. Et on serait tout aussi heureux de voir Courtois en faire autant !