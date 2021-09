Carlo Ancelotti n'est pas content. L'entraîneur du Real Madrid ne s'en est pas caché après la défaite de ses hommes, battus hier par le Sheriff 1-2 au terme d'un scénario surréaliste. Mais au-delà du sport, ce qu'il regrette, c'est la décision arbitrale de lui donner un carton jaune.

En effet, le coach avait été averti pour contestation par Lawrence Visser, qui officiait pour la première fois en tant qu'arbitre principal en Ligue des Champions. Cela faisait 11 ans que la Belgique attendait d'avoir à nouveau un arbitre principal sur la scène la plus prestigieuse d'Europe. Mais cette jaune ne passe pas du tout chez Ancelotti.

Dans son viseur, Bram Van Driessche, 4ème arbitre, qui aurait eu un comportement déplacé. "C'est un sujet personnel, car le quatrième arbitre doit me montrer du respect. À la fin, je lui ai dit que c'était mon 130ème match de Ligue des Champions et que c'était la première fois que l'on me réprimandait pour rien, il m'a seulement dit que je suis entré sur le terrain, mais le jeu était arrêté car l'arbitre regardait la VAR. C'est un manque de respect, je lui ai dit et également au délégué. Concernant l'arbitrage, je ne veux pas commenter".

Drôle d'ambiance au Bernabeu...