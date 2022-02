L'UEFA retire la finale de la Ligue des Champions à Saint-Pétersbourg: elle n'aura pas lieu en Russie

C'était attendu depuis hier, c'est désormais officiel, l'UEFA a annoncé qu'elle délocaliserait la finale de la Ligue des Champions, initialement prévue à Saint-Pétersbourg.

Les dirigeants de la Confédération européenne de foot ont tenu "une réunion extraordinaire suite à la grave escalade de la situation sécuritaire en Europe". À la suite de cette réunion, ils ont décidé que la finale aura lieu au Stade de France. L'enceinte située au nord de Paris a accueilli en 2006 cette affiche de prestige, gagnée alors par le FC Barcelone contre Arsenal.

Dans son annonce, l'UEFA précise que la date et l'heure de la finale ne change pas. Le 28 mai à 21 heures.

"L'UEFA tient à exprimer ses remerciements et sa gratitude au président de la République française, Emmanuel Macron, pour son soutien personnel et son engagement à faire déménager en France le match le plus prestigieux du football interclubs européen à un moment de crise sans précédent", explique l'instance dans son communiqué. "En collaboration avec le gouvernement français, l'UEFA soutiendra pleinement les efforts multipartites visant à assurer le sauvetage des joueurs de football et de leurs familles en Ukraine qui font face à de terribles souffrances humaines, à la destruction et au déplacement."

Le Comité exécutif a également décidé "que les clubs et équipes nationales russes et ukrainiens participant aux compétitions de l'UEFA seront tenus de jouer leurs matches à domicile sur des sites neutres jusqu'à nouvel ordre."