La Juventus est en train de renaître: les raisons d'y croire en Ligue des Champions

En crise au début de la saison, la Juve renaît et semble prête à disputer son 1/8 de finale face au dernier vainqueur de l’Europa League. Les Bianconeris peuvent-ils retrouver les ¼ de finale de la Ligue des Champions 3 ans plus tard ?

Après un début de championnat cauchemardesque (2 points sur 12 et une morose 18ème place au classement), la Juve s’est lentement relevée. Depuis sa débâcle à Chelsea 4-0 fin novembre additionnée au revers face à l’Atalanta 4 jours plus tard, la Vieille Dame n’a plus connu la défaite, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. En Série A, les Bianconeris ont même décroché 35 points, sur 45 possibles, se rapprochant ainsi de la course au titre. Les hommes d’Allegri sont 4ème mais ils ne sont plus qu’à 7 unités du leader du championnat, l’AC Milan, à 9 rencontres du terme.

Un duo d’attaque qui fait parler la poudre

Arrivé il y a 6 semaines en provenance de la Fiorentina pour 80 millions d’euros, Dusan Vlahovic n’a pas tardé à convaincre. L’international serbe de 22 ans marque comme il respire cette saison, il a inscrit pas moins de 24 buts en 33 matchs et délivré 5 passes décisives. Buteur lors de la manche aller, il n’a cependant pas réussi à déflorer la marque lors de ses 2 derniers matchs de championnat. Cette période de disette n’a pas eu la moindre influence sur les résultats de la Juve qui a pu compter sur Alvaro Morata, double buteur samedi dernier.

Longtemps emmené par ses cadres que sont toujours Bonucci et Chiellini, Allegri mise désormais en priorité sur son international néerlandais Matthijs De Ligt pour composer sa défense centrale. Un rajeunissement marqué aussi par les titularisations de plus en plus régulières de Locatelli, Vlahovic ou encore Pellegrini. Le technicien italien n’a pas pour autant délaissé ses hommes d’expérience puisque Szczesny, Morata et Cuadrado restent des valeurs sûres dans l’effectif turinois.

Un adversaire à sa portée

Pour sa 4ème participation en Ligue des Champions, Villarreal s’est extirpé d’un groupe peu évident avec Manchester United et l’Atalanta. Le sous-marin jaune, récent vainqueur de l’Europa League, avait déjà pris part à la phase à éliminations directes à 2 reprises : en 2006, il s’est hissé jusqu’en ½ finale et en 2009, jusqu’en ¼ de finale. Le récent vainqueur de l’Europa League n’est pas au mieux dans son championnat puisqu’il occupe la 7ème position à 6 longueurs du top 4. Après leur succès à Bergame lors de la dernière rencontre de groupe, les Espagnols parviendront-ils à ramener un autre résultat probant en terre italienne ?

Ce match sera à suivre dès 20h10 sur Club RTL et RTL Play.