La Juventus, à l'arrêt en championnat avec un seul point en trois matches, a profité du retour de la Ligue des champions pour lancer sa saison avec une victoire autoritaire à Malmö (3-0) mardi en Suède.

Les internationaux sud-américains, laissés au repos samedi à Naples (1-2) après leur retour tardif en Europe, ont donné le tempo: centre du Colombien Juan Cuadrado pour la tête plongeante du Brésilien Alex Sandro pour le 1-0 (23e) puis penalty de l'Argentin Paulo Dybala pour le 2-0 (45e).



L'Espagnol Alvaro Morata, à l'origine de ce penalty après avoir été accroché dans la surface, a mis les Bianconeri à l'abri dans la foulée sur une passe d'Adrien Rabiot (45+1e), scellant le score à la pause.



Malmö n'avait d'autres armes à opposer que son engagement physique. Mais la Juve, un peu bousculée en début de match, a su répondre, à l'image d'un Rabiot très en jambes sur le côté gauche du milieu, avec plusieurs incursions en puissance.



Morata n'est pas passé loin du doublé, après une superbe talonnade de Dybala (62e), tout comme son remplaçant Moise Kean, privé d'un but pour hors-jeu (70e) puis par une bonne sortie du gardien de Malmö Ismael Diawara (90e).



Le gardien turinois Wojciech Szczesny a lui réussi le peu qu'il a eu à faire. De quoi retrouver un peu de confiance après un début de championnat à l'envers où il s'est illustré par plusieurs erreurs, comme samedi à Naples.



Ce 3-0 net et sans bavure va un peu éloigner le fantôme pesant de Cristiano Ronaldo et libérer les têtes turinoises en vue des grands rendez-vous qui les attendent, face à Milan dès dimanche en Serie A et contre le tenant du titre Chelsea pour la prochaine journée de Ligue des champions.