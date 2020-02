La presse italienne encense Dries Mertens, "le HÉROS de Naples" (vidéo)

Le partage du Napoli, hier, en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, fait la une de la presse italienne. Un homme est particulièrement salué: Dries Mertens, qui a égalé le record de buts du club.

Dries Mertens a passé une soirée incroyable, hier soir, face au Barça. Du moins pendant 54 minutes, avant de se blesser à la cheville sur un énorme tampon de Busquets. Le Diable Rouge avait donné l'avantage au sien d'une merveille de frappe enroulée, égalant au passage le record de buts du club, en recollant à Marek Hamsik.

Une réalisation unanimement saluée, ce matin, dans la presse italienne. "La façon rêvée d’égaler le record de Marek Hamsik. Avec un sublime but contre l’une des équipes les plus prestigieuses au monde", explique par exemple la Gazzetta dello Sport, qui dresse ensuite un portrait élogieux du joueur. "Il n’a pas seulement été utile par son but. Il s’est révélé très important sur le plan tactique. Lorsque Naples n’avait pas le ballon, il s’est attelé à couper les lignes de passes, principalement dans la zone de Busquets, souvent avec succès", peut-on lire dans les colonnes du journal.

Le Corriere dello Sport a lui retenu l'amour du maillot affiché par le Diable Rouge. "Quel moment pour Dries Mertens ! Après son superbe ballon placé, il s’est dirigé vers la Curva A, a pointé le logo de Naples sur son maillot et tous ses partenaires sont venus célébrer son record avec lui. Lorsqu’il est revenu dans sa moitié de terrain, il s’est adressé aux 50.000 spectateurs de San Paolo. Un amour inconditionnel”.

Mais le journal revient aussi sur la célébration de Mertens, visiblement dédiée à un membre du club. "Un hommage au responsable du matériel excentrique Tommaso Starace, qui passe régulièrement sur la page Instagram de Mertens", écrit le journal italien.

Pour le Corriere della Serra, il faut parler de Mertens comme d'un héros. "Pendant 53 minutes, Mertens a été le héros”, affirme le journal. "Il a respecté à la lettre les instructions de Gattuso et a travaillé très dur pour l’équipe", analyse ensuite le journaliste.

Enfin, Sky Italia n'hésite pas à qualifier le but du Belge comme un moment de magie. "Il a encore écrit l'histoire avec une frappe magique. Dommage que le match de rêve n'ait duré que 54 minutes", peut-on lite sur le site italien.

Un hommage unanime au talent du joueur belge, entré hier dans l'histoire de son club.