Un but et un assist en Ligue des Champions: Eden Hazard renaît après 650 jours de galère (vidéo)

Le Real Madrid se déplaçait au Celtic, pour une rencontre de Ligue des Champions toujours piégeuse. Placé sur le banc, Eden Hazard recevait cependant une chance rapidement, après une malheureuse blessure de Karim Benzema à la demi-heure.

Des Madrilènes qui ont du attendre l’heure de jeu pour ouvrir le score, des œuvres de Vinicius. Modric doublait la mise dans la foulée d’un très bon extérieur du pied. Et c’est ensuite notre compatriote qui s’est illustré.

650 jours plus tard (son dernier but en LDC remontait au 25 novembre 2020), le Belge a inscrit un but en Ligue des Champions avec le Real Madrid, faisant 0-3 à 15 minutes du terme. Une véritable bouffée d’air frais pour le joueur belge. Notons que le Belge est aussi crédité d'un assist sur le but de Modric.