Anne Ruwet: "Le Bayern n'est pas une victime consentante"

Après des 1/4 de finale aller palpitants, on connaîtra ce soir et demain les 4 qualifiés pour le dernier carré de la Ligue des Champions. C'est l'occasion pour notre présentatrice, Anne Ruwet, de préfacer les 2 affiches qui seront diffusées en direct sur notre antenne.

Un centenaire au goût amer?

Rien n’est joué à l’occasion de ce match-retour opposant le PSG au Bayern Munich. Certes, les Parisiens peuvent se targuer d’avoir remporté la première manche sur ce score inattendu de 2-3 mais les Bavarois ne se déplaceront pas à Paris dans la peau d’une victime consentante. Ce n’est pas dans leur ADN et ce ne serait tout simplement pas digne d’un club comme le Bayern qui affichera, ce mardi, un compteur atteignant 100 rencontres en phase à élimination directe de la Ligue des Champions! Les Parisiens, capables du pire comme du meilleur cette saison, doivent confirmer qu’ils ont grandi et gagné en maturité pour reproduire une prestation aussi solide et efficace. C’est en effet une équipe parisienne ultra réaliste qui s’est présentée face au Bayern. 6 tirs, 3 buts : la précision était là, la finition au rendez-vous. Auteur d’un doublé, Mbappé n’en finit pas de faire parler de lui, tant en dehors que sur le terrain. Quittera-t-il le PSG en fin de saison ? Rejoindra-t-il le Real pour former, aux côtés de Karim Benzema, le duo tant attendu des supporters de l’équipe de France ? La question reste posée. Mais l’ambition est claire pour Mbappé et les siens : éliminer ceux que tous pointaient comme favori à la victoire finale : le Bayern Munich. "C’est pour vivre ce genre de matches que l’on joue au foot", a déclaré le coach allemand, Hansi Flick. Quant à nous, c’est pour vivre ce genre de matches que l’on aime tant le foot…et la Ligue des Champions !

Stop aux excuses!

Lorsqu’une affiche entre le Real Madrid et Liverpool est au programme d’une soirée de Ligue des Champions, ce sont Karim Benzema, Mohamed Salah, Sadio Mané qui attirent tous les regards et focalisent toutes les attentions. Elu homme du match et joueur de la semaine, Vinicius se présente comme le héros inattendu d’une manche-aller qui a tourné en faveur des Madrilènes, avec ce score de 3 buts à 1. Au cœur de la tourmente en début de saison, Zinédine Zidane peut désormais regarder droit dans les yeux ceux qui décomptaient les jours avant de le voir quitter la maison blanche. Avec une bonne option prise pour les ½ finales et un titre en Liga qui semble toujours accessible, les Madrilènes connaissent un pic de forme au meilleur moment. L’ambiance est nettement moins à la fête du côté de Liverpool. 1 seul tir cadré en faveur des Reds lors du match-aller : comment revendiquer plus, Monsieur Klopp ? Certes, les joueurs semblent à bout de souffle… Effectivement, l’Estadio Alfredo Di Stefano a des airs de terrain d’entrainement… Mais stop aux excuses ! Le bleu de travail doit être de sortie ce mercredi pour des Reds bien trop pâles et inconstants cette saison. A Anfield, avec ou sans supporter, il ne peut en être autrement.