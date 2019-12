Le Belge Maarten Vandevoordt devrait devenir le plus jeune gardien de l'histoire de la Ligue des champions ce soir

Maarten Vandevoordt, qui reste sur deux titularisations face à l'Antwerp en Croky Cup et face au Cercle Bruges championnat, devrait battre un record ce mardi soir en Ligue des champions. Suite à la blessure l'été dernier de Danny Vukovic, Genk avait donné la chance à Gaëtan Coucke de s'illustrer. Ce dernier ne semble pas avoir totalement convaincu le nouvel entraîneur Hannes Wolf, qui a donc décidé de tester Maarten Vandevoordt au plus haut niveau.

Agé de seulement 17 ans, 9 mois et 10 jours, le jeune Belge devrait ainsi devenir ce mardi soir le plus jeune gardien de l'histoire de la Ligue des champions face à Naples. Le record détenu par l'ancien Anderlechtois Mile Svilar, qui avait 18 ans et 52 jours lors de ses débuts avec Benfica sur la scène européenne, devrait être effacé.