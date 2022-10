Le FC Bruges défie l'Atlético et l'Histoire ce soir: les Belges peuvent décrocher leur qualification en 8e de finale

Si le FC Bruges ne perd pas ce soir contre l'Atlético Madrid, il se qualifiera pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Une performance inédite poour les Brugeois. La rencontre sera à suivre dès 20h10 sur Club RTL, RTL Play et notre site internet.

Avec un bilan parfait de 9 points sur 9, 7 buts marqués et 0 encaissé contre le Bayer Leverkusen, Porto et l'Atlético Madrid, le FC Bruges est sans conteste la grosse surprise de cette édition de la Ligue des Champions.

Le club belge est le seul (avec le Bayern Munich) à ne pas encore avoir encaissé de but. Une performance épustouflante.

Bien que son équipe soit à deux doigts de décrocher une qualification historique, Carl Hoefkens, l'entraîneur du Club de Bruges, ne veut pas encore aux 8es de finale avant le déplacement à l'Atlético de Madrid ce mercredi soir. "Je regarde seulement le prochain match", a déclaré Hoefkens mardi lors de la conférence de presse d'avant-match.

En tête du groupe B, le Club de Bruges sera assuré de son ticket pour les huitièmes de finale de la C1 s'il ne perd pas sur la pelouse du stade Wanda Metropolitano. "Je regarde seulement le prochain match, le reste ne compte pas pour moi. L'Atlético voudra certainement décrocher un bon résultat mais je suis très content de ce que le groupe montre pour le moment", a assuré Hoefkens.

Fort de son bilan parfait dans la plus grande compétition européenne de clubs, Hoefkens reste modeste et espère que ses joueurs continueront de créer l'exploit. "Nous essayons toujours de développer un football dominant, peu importe l'adversaire. Nous voulons le faire aussi ici demain (mercredi, ndlr) et ce sera notre plus grand défi de la saison jusqu'à présent. J'ai hâte de voir si nous sommes capables de le faire."

En face, les 'Colchoneros' voudront certainement prendre leur revanche après leur défaite 2-0 au stade Jan Breydel mardi dernier. "La plus grande force de l'Atlético, c'est son collectif. Ils ont de nombreux grands joueurs et nous les respectons tous. Comme je l'ai dit, c'est un très beau défi pour nous et nous allons tout faire pour essayer de gagner", a conclu l'entraîneur brugeois.