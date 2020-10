Le gros coup de mou de Lionel Messi au Barça: son entraîneur lui met la pression

L'entraîneur néerlandais du FC Barcelone Ronald Koeman a affirmé lundi n'avoir "aucun doute sur le rendement" de Lionel Messi, même s'il "peut être meilleur", alors que le Barça s'apprête à recevoir Ferencvaros pour la première journée de la phase de poules de Ligue des champions, mardi (19h00 GMT).

"Je n'ai aucun doute sur son rendement et on va le voir lors des prochains matches, j'en suis sûr", a annoncé Koeman lundi en conférence de presse avant la réception du club hongrois de Ferencvaros mardi au Camp Nou.

Messi n'a inscrit qu'un but sur penalty en quatre matches depuis le début de la saison, mais le technicien blaugrana ne s'en inquiète pas.

"Son rendement pourrait être meilleur que celui observé ces derniers jours, mais quand on voit le joueur au jour le jour, il est heureux, il s'entraîne bien, il est concentré et il veut jouer et être le capitaine de l'équipe", a appuyé Koeman, qui a également souligné que Messi a eu "un peu de malchance", comme lors de son tir sur le poteau samedi contre Getafe en Liga (défaite 1-0 pour le Barça).

L'entraîneur néerlandais n'est pas préoccupé par le manque de réalisme des siens, après le transfert avorté lors du dernier mercato de son compatriote Memphis Depay, maître à jouer de Lyon.

"Je ne suis pas préoccupé, on a suffisamment de qualités devant pour marquer", a balayé Koeman, tout en rappelant que le Barça a marqué huit buts en quatre matches.

"C'est sûr que l'on pourrait avoir un meilleur rendement devant, et cela passera par Antoine (Griezmann). Il sait cela, et la seule chose qu'il puisse faire, c'est travailler dur pour changer cette situation", a tempéré Koeman, après que l'international français a été la cible de critiques à la suite de sa prestation ratée à Getafe.

Deux mois après l'humiliation 8-2 contre le Bayern Munich en quart de finale de la dernière édition à Lisbonne, le Barça souhaite faire bonne impression pour son retour en Ligue des champions mardi.

"On veut commencer du bon pied, gagner le match et être sereins. On s'attend à un match compliqué parce que de nos jours, il n'y a plus d'équipes faibles" en C1, a considéré Koeman, qui a dépeint Ferencvaros comme une équipe avec "du danger devant, qui aime avoir le ballon. On peut s'attendre à un bon match".

