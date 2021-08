Hier soir, Cristiano Ronaldo surprenait tout le monde en s'exprimant sur les réseaux sociaux. Dans son viseur, médias et internautes au sujet des rumeurs de transfert. Il souhaitait ainsi mettre fin aux rumeurs d'un retour au Real Madrid, mais cela n'a pas convaincu notre consultant, Emiliano Bonfigli.

Pour lui, le déclencheur de cette réaction, c'est la sortie de l'entraîneur madrilène, Carlo Ancelotti. "Il réagit alors que lui non plus ne parle pas très souvent. Quelques heures plus tard, il y a ce message de Cristiano Ronaldo", analyse notre commentateur. "Je peux comprendre qu'il ait envie de mettre certaines choses au clair. Mais ce qui me dérange, c'est qu'il ne cite pas une seule fois le nom de la Juventus. Il ne dit jamais qu'il reste. Ce que les supporters attendaient. Il y a un peu de narcissisme de sa part, comme lors de la finale face à Liverpool, où le Real Madrid gagne la Ligue des Champions et que lui annonce son départ. Il doit toujours ramener les choses à lui. C'est un peu dommage ici, parce que j'attendais un peu plus de clarté".

Le message est passé.