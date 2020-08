Le message fort de Sergio Ramos après l'élimination du Real Madrid

"On en voulait plus", a regretté Sergio Ramos, le défenseur central et capitaine du Real Madrid, sur Twitter ce samedi, au lendemain de l'élimination merengue en 8e de finale de la C1, vendredi sur la pelouse de Manchester City (2-1).

"C'est la fin d'une saison atypique et bizarre, très dure pour tout le monde. Le goût est amer parce que nous sommes le Real Madrid et nous sommes obligés de tout gagner", a écrit Sergio Ramos ce samedi sur ses réseaux sociaux. "Il faut donner du crédit à la Liga, et encore plus à une édition si exceptionnelle, ainsi qu'à la Supercoupe, mais nous nous en allons tristes à cause de l'élimination en Ligue des champions", a ajouté le capitaine madrilène, énumérant les titres glanés par son équipe cette saison.

Ramos, suspendu vendredi, a publié ce message aux cotés d'une photo de lui, l'air grave, dans les tribunes de l'Etihad Stadium pendant ce match retour perdu sur le même score qu'à l'aller, cinq mois plus tôt. Les Merengues ne verront pas Lisbonne et son "Final 8" inédit. "Il est maintenant l'heure de se reposer pour revenir tout donner la saison prochaine. Cet écusson et cette histoire méritent toujours le maximum. Dans la victoire, dans la défaite, toujours. Merci pour votre soutien inconditionnel, même à distance", a conclu le capitaine de la "Maison blanche".