Les révélations de Pep Guardiola après avoir battu Bruges: "J'ai appelé Vincent Kompany"

Le Club Bruges a concédé sa première défaite en s'inclinant lourdement 1-5 contre Manchester City, mardi, lors de la troisième journée de la Ligue des Champions, dans le groupe A. Les 'Cityzens', prennent provisoirement la tête du groupe avec 6 points, devant les Brugeois, qui comptent 4 points, comme le Paris Saint-Germain avant la réception de Leipzig (0) en soirée. Joao Cancelo (30e), Riyad Mahrez (43e sur penalty et 84e), Kyle Walker (53e) et Cole Palmer (67e) ont inscrit les buts de City, Hans Vanaken a sauvé l'honneur brugeois (81e).

"C'est une de nos meilleures performances cette saison", a déclaré Pep Guardiola en conférence de presse. "On savait que Bruges avait une bonne équipe, du coup il y a eu de la concentration. Nous avons contrôlé le match, on a montré nos qualités, le ballon a bien voyagé rapidement, on a enchaîné les passes et les occasions. On trouvait la profondeur quand il le fallait, et même si parfois nous étions moins bons, nous avons réalisé une bonne performance".

L'entraîneur de Manchester City a ensuite révéler avoir fait appel à Vincent Kompany avant le match. "J'ai appelé Vincent Kompany, il m'a donné quelques tips. Il m'a dit que c'était une belle équipe, il m'a expliqué certains points d'attention, de voir le placement de Vanaken, la vitesse de leur défenseur central gauche. Mais je le répète: on a joué une très bonne performance ce soir mais je sais que lors du prochain match contre Bruges, ce sera différent car Philippe Clement aura modifié des choses dans son équipe. Ce sera un autre match. Si même on joue 4 fois contre la même équipe, ce sera 4 matches différents".