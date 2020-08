Le Paris Saint-Germain, refroidi par un but de son ancien attaquant Kingsley Coman, est tombé de haut (1-0) lors de sa première finale de Ligue des champions dimanche face au Bayern Munich, couronné champion d'Europe pour la sixième fois de son histoire.

A l'Estadio da Luz de Lisbonne, les Parisiens ont eu des occasions, notamment par Neymar (18e) ou Kylian Mbappé (45e) mais c'est l'ailier français Coman, d'une tête piquée (59e), qui a brisé les illusions de son club formateur et expédié sur le toit de l'Europe le Bayern, lauréat de son deuxième triplé Championnat-Coupe-C1 après 2013.

Notre consultant Mbaye Leye a analysé ce but sur le plateau de RTL Sport (voir la vidéo ci-dessus). "Le problème, c'est que le PSG n'exerçait plus de pressing sur le porteur du ballon. Alcantara ou Kimmich avaient trop de temps pour jouer. Et sur le but, tous les défenseurs parisiens sont obnubilés par le ballon. Et derrière, on se retrouve avec un 2 contre 1; le back droit ne sait pas quoi faire et perd le duel".