Sans briller, le FC Barcelone, privé de nombreux cadres à l'infirmerie ou laissés au repos, est allé dominer le Dynamo Kiev 4-0 mardi, pour valider son ticket pour les 8es de finale de Ligue des champions.

Timide et comme au ralenti durant une bonne heure, le FC Barcelone a compté sur ses jeunes talents, sur ses seconds couteaux... et sur un Antoine Griezmann à nouveau buteur, pour revenir d'Ukraine avec les trois points et la qualification.



Le jeune latéral américain Sergino Dest (20 ans), que Ronald Koeman a fait venir de l'Ajax Amsterdam l'été dernier (pour 5 ans et 21 M d'EUR), a ouvert la marque après la pause (52e), puis le jeune défenseur central Oscar Mingueza (21 ans), pour son premier match avec l'équipe première du Barça, a prolongé un corner de la tête vers l'attaquant danois Martin Braithwaite, buteur pour sa première titularisation en Ligue des champions (57e).



Braithwaite, sur pénalty (70e), a ensuite inscrit un doublé, puis le champion du monde français Antoine Griezmann, entré à la 65e, a scellé le score en fin de match (90e+2).



Avec ce succès, le Barça a assuré sa place en 8e de finale, tandis que le Dynamo Kiev, très diminué (quatre blessés et huit cas de Covid-19), a définitivement dit adieu à ses chances de qualification.

Griezmann, à nouveau buteur



Malgré la pauvreté du spectacle proposé, cette rencontre a permis à Ronald Koeman de relancer certains jeunes et certains joueurs oubliés sur le banc depuis le début de la saison.



En l'absence de Gerard Piqué, sérieusement blessé au genou droit ce week-end à Madrid, et alors que Samuel Umtiti et Ronald Araujo tardent à revenir de leurs blessures, le jeune défenseur central Oscar Mingueza, joueur du Barça depuis son enfance, a semblé être une alternative crédible et un associé fiable à l'international français Clément Lenglet au sein de la charnière défensive.



Martin Braithwaite, arrivé en Catalogne en janvier mais oublié sur le banc depuis le début de la saison, connaît des difficultés à se faire sa place entre les superstars offensives du Barça.



Mais mardi, il a saisi sa chance, alors que Koeman lui a offert sa première titularisation de la saison, devant les Lionel Messi (laissé au repos à Barcelone), Ansu Fati (blessé), et les Français Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann (qui ont débuté sur le banc).



Enfin, Antoine Griezmann, qui a demandé du temps et de la tranquillité dans un entretien largement relayé dans la presse lundi soir, a retrouvé le chemin du but pour sceller le score en fin de partie, après avoir gentiment laissé Braithwaite tirer le pénalty qu'il avait provoqué.



Les cadres ont soufflé, des joueurs ont été relancés, et la qualificatio est acquise : le voyage en Ukraine est réussi pour Koeman et le Barça, en grandes difficultés en Liga (13e avec seulement 3 victoires en 8 matches), mais qui réalise un début de campagne européenne sans le moindre accroc.