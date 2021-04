Bayern Munich - PSG: voici la composition des équipes!

Un remake de la dernière finale: le Bayern Munich reçoit le Paris Saint-Germain lors des quarts de finale aller de la Ligue des champions mercredi (21h00).

LES MEILLEURS MOMENTS:

Coup d'envoi à 21h00.

Voici la composition des équipes:

Bayern Munich: Neuer, Süle, Pavard, Kimmich, Sané, Coupo-Moting, Goretzka, Hernadez, Müller, Alaba, Coman.

PSG: Navas, Kimpembe, Marquinhos, Mbappé, Neymar, Di Maria, Danilo, Diallo, Draxler, Gueye, Dagba.

L'AVANT-MATCH:

Sept mois après le sacre des Bavarois face aux Parisiens à Lisbonne (1-0), le tirage au sort a réservé un nouveau choc entre les deux formations dès les quarts de cette nouvelle édition.

Si le leader de Bundesliga a bien préparé la rencontre avec un succès ce week-end chez son dauphin Leipzig (1-0), Paris s'est incliné en championnat à Lille (1-0) et a laissé le club nordiste prendre 3 points d'avance en tête de la Ligue 1.

La qualification contre Barcelone en huitièmes avait renforcé les ambitions des Parisiens, le faux pas lillois a fait resurgir leur fébrilité, à l'image de Neymar, exclu en fin de partie.

Mais le Brésilien sera bien là en C1 pour tenter d'effacer ses larmes de Lisbonne et entretenir l'espoir d'une qualification face à des Bavarois, privés de leurs buteurs Robert Lewandowski (blessé) et Serge Gnabry (Covid-19). Mais Les Parisiens ont également des absents: Marco Verratti et Alessandro Florenzi (Covid-19), Leandro Paredes (suspendu) et Mauro Icardi (blessé).

L'autre quart, délocalisé à Séville, oppose deux anciens vainqueurs de la Ligue des champions, Chelsea et Porto.