Ligue des Champions: découvrez les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale

La dernière journée de la phase de poule de la Ligue des Champions vient de se terminer. 16 équipes ont réussi à se qualifier pour la suite de la compétition. L'un de ces clubs décrochera, le 30 mai prochain, le trophée le plus prestigieux du continent. Voici les équipes qui disputeront les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Vainqueurs de groupe

Paris Saint-Germain

Bayern Munich

Manchester City

Juventus Turin

Liverpool

FC Barcelone

RB Leipzig

FC Valence

Deuxièmes de groupe

Real Madrid

Tottenham

Naples

Dortmund

Lyon

Chelsea

Atlético Madrid

Atalanta

Le tirage au sort des huitièmes aura lieu le 16 décembre. Les rencontres se joueront les 18, 19, 25 et 26 février pour les matchs aller et les 10, 11, 17 et 18 mars pour les matchs retour.