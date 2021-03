Pep Guardiola a refroidi les ardeurs des observateurs ou des ses propres joueurs qui rêvent d'un quadruplé championnat, coupes nationales, Ligue des Champions avant le 8e de finale retour de Ligue des champions contre Mönchengladbach, mardi, malgré la victoire 2-0 à l'aller.



Le match sera disputé à Budapest en raison des restrictions de voyage dues au Covid-19: officiellement, Manchester City sera "à domicile" et Mönchengladbach "à l'extérieur"

City rêve de quadruplé, mais Guardiola n'y croit pas



Oleg Zinchenko (défenseur latéral ukrainien de City):



"Évidemment, tout est possible. Nous avons un effectif incroyable, les meilleurs joueurs du monde. Donc, absolument, pourquoi pas ? Dans le vestiaire ou au sein de l'équipe, je vois de l'appétit dans les yeux. Tout le monde a tellement faim de titre. C'est ce qu'on veut".



Pep Guardiola (entraîneur de Manchester City):



"Je suis plus vieux que M. Zinchenko. J'ai plus d'expérience que lui et je ne suis pas d'accord. La seule chose dont Zinchenko doit se préoccuper, c'est de faire un bon match demain et qu'on se qualifie. Quatre titres, ce n'est jamais arrivé avant et je ne pense pas que ça arrivera".



M'Gladbach prend-il ce match au sérieux?



Marco Rose (entraîneur de Mönchengladbach) : "Evidemment que ce match est important pour nous. Ce n'est pas un match amical, c'est un match de Ligue des champions, avec une chance d'accéder au prochain tour, mais contre une équipe de top niveau, qui possède des joueurs de classe mondiale. C'est une mission incroyablement difficile, mais si nous sommes dans un très bon jour, beaucoup de choses peuvent se passer dans le football."





Nico Elvedi (Défenseur central, international suisse): "Ce sera un moment à vivre, à apprécier. Mais nous n'y allons pas juste pour jouer. Si on voit que nous avons une chance, on la prendra. Mais avant tout nous sommes heureux de jouer ce match."



Attaquer plus, défendre mieux



Marco Rose: "Nous savons quel calibre nous allons affronter. Nous allons essayer de livrer une bonne performance, de faire preuve de stabilité et de corriger ce qui n'a pas marché à l'aller. Nous devons nous créer plus d'occasions offensivement et en même temps contrôler la qualité offensive de Manchester. Par rapport à l'aller, nous avons travaillé des choses, mais si nous prenons plus de risques offensivement, il nous faudra aussi défendre avec rigueur et ne faire aucune erreur."



Pas (encore) la meilleurs équipe de City sous Guardiola



Guardiola: "On va déjà essayer de gagner demain et d'aller en quart de finale. C'est mon seul objectif. Mais là, tout de suite, c'est la pire équipe parce que les équipes précédentes ont gagné beaucoup (de titres) et celle-là n'en a gagné aucun. On est toujours jugé sur les résultats et les trophées qu'on soulève, surtout par les gens de l'extérieur. Les équipes précédentes en ont gagné, celle-ci a encore tout à prouver".



La crise actuelle de Mönchengladbach



Que se passe-t-il à Mönchengladbach, qui vient de subir six défaites consécutives, toutes compétitions confondues?



Nico Elvedi: "Difficile de répondre à cette question. Nous ne faisons pas de mauvais matches, mais il nous manque un peu de chance en ce moment. Je suis certain que nous allons rectifier ça très rapidement".



Marco Rose: "A part nos résultats, nous n'avons pas de problèmes majeurs à régler. Il nous faut travailler des détails, jusqu'à ce que les résultats reviennent."



Pep Guardiola



Marco Rose: "C'est un entraîneur extraordinaire, et aussi une personnalité extraordinaire. Il n'a eu que des équipes de très haut niveau ces dernières années, il a influencé le football moderne avec ses idées, mais il est aussi resté un être humain. A Manchester, nous aurions peut-être eu l'occasion d'aller prendre un verre ensemble, mais à Budapest, ça risque d'être compliqué..."