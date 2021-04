Cyborg: Haaland a marqué contre toutes les équipes qu'il a affrontées en Ligue des Champions

Le Borussia Dortmund affronte Manchester City ce soir en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Un choc qui s'annonce explosif tant les deux équipes comptent d'atouts offensifs.

Côté allemand, la principale force de frappe s'appelle Erling Haaland. Le Norvégien de 20 ans est actuellement le meilleur buteur de la compétition avec 10 buts marqués en 6 matchs.

Sur son site, l'UEFA dédie un article aux stats hallucinantes du prodige de Dortmund.

Avec 24 buts en 20 matchs de Ligue des Champions (sur toute sa carrière), Halland a explosé tous les records. Au même moment de leur carrière, les autres grands attaquants modernes n'avaient rien à voir avec sa puissance de but : après 20 matches européens, Kylian Mbappé avait marqué 12 buts, Lionel Messi huit, Robert Lewandowski six et Cristiano Ronaldo un seul.

Même les buteurs les plus célèbres des premières années de la compétition de clubs de l'UEFA n'ont pas pu égaler les totaux de Haaland. Après 20 matchs européens, les grands du Real Madrid Ferenc Puskás et Alfredo Di Stéfano avaient marqué respectivement 19 et 21 buts. Le titan de l'AC Milan, José Altafini, a marqué 21 buts à ses 20 premiers matchs, tandis que les héros allemands des années 1970, Gerd Müller et Jupp Heynckes, ont marqué respectivement 15 et 18 dans le nombre équivalent de matches continentaux au début de leur carrière.

Haaland a également réussi l'exploit de marquer contre toutes les équipes qu'il a affrontées dans cette compétition. Seule une seule équipe a réussi à ne pas prendre de but de la part du Norvégien en match européen ; le club Nord-Irlandais de Glenavon que le Norvégien a affronté lorsqu'il jouait à Molde lors d'un match de qualification pour l'Europa League en juillet 2018.

Étonnamment, les statistiques de buts européens de Haaland se sont améliorées à chaque montée dans l'échelle internationale. Avec Molde, il a marqué quatre buts en cinq matches européens alors qu'il en a marqué huit lors de ses sept matches de l'UEFA pour Salzbourg et a scoré 12 fois en huit matches à Dortmund.

Pour bien se rendre compte du rythme effréné de buts que marque Haaland, l'UEFA a appliqué son ratio de 1,2 but/match au recordman du nombre de buts dans la compétition (137), Cristiano Ronaldo. Si Ronaldo avait marqué au même rythme que Haaland tout au long de ses 184 matchs européens à ce jour, il aurait déjà marqué 220 buts.

Si le norvégien continue à marquer au même rythme, il dépassera le record de 137 buts européens de Cristiano Ronaldo (si le record n'évolue plus) lors de son 115e match continental.

Dernière statistique qu'il est "amusant" de ressortir : les victimes préférées du cyborg norvégien sont les clubs belges.

Avec 4 buts marqués en 2 rencontres contre Genk (avec Salzburg) puis 4 buts également inscrits en 2 matchs contre Bruges (avec Dortmund), Haaland a planté un tiers de ses 24 buts contre nos clubs nationaux.

Reste à voir si la défense de City pourra contenir les assauts de Dortmund et de son serial buteur.