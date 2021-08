Ligue des champions: Jan Vertonghen prêt à affronter le PSV Eindhoven pour le barrage retour

Jan Vertonghen fait partie du groupe des joueurs de Benfica pour le match retour des barrages de la Ligue des Champions, mardi au PSV Eindhoven. Le Diable Rouge est remis d'une blessure musculaire contractée lors d'un précédent match européen contre le Spartak Moscou.



Vertonghen, 34 ans,a manqué le match à domicile de Benfica contre le PSV (2-1) la semaine dernière. "Mais il est rétabli maintenant", a déclaré l'entraîneur Jorge Jesus. "Il n'a pas été capable de faire grand-chose. Mais le département médical l'a déclaré apte. Il était juste sur le terrain d'entraînement avec nous. Nous nous sommes entraînés tactiquement. Les joueurs doivent encore récupérer du week-end dernier".

Benfica s'envolera pour Eindhoven plus tard dans la journée de lundi. Le club a décidé de ne pas s'entraîner au stade Philips. "Nous savons ce que nous avons à faire", dit Jésus. "Ce sera un match aux grands intérêts sportifs et financiers. Nous jouons contre un très bon adversaire. En fait, le PSV et Benfica devraient tous deux participer à la phase de groupe de la Ligue des champions. Je l'ai déjà dit la semaine dernière. Un match nul est suffisant pour nous, mais nous allons chercher la victoire."